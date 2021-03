Pep Guardiola envoie un message à Sergio Aguero alors que Man City cible deux remplaçants ⋆ .

L’entraîneur espagnol était plein d’éloges pour son départ en avant (Photo: .)

Pep Guardiola a salué Sergio Aguero comme « irremplaçable » après l’annonce de son départ de Manchester City à la fin de la saison, bien que le club cherche à faire remplacer une superstar.

Il a été confirmé lundi que le joueur de 32 ans – qui a marqué 257 buts en 384 apparitions pour le club et a aidé l’équipe à remporter quatre titres de Premier League – ne se verra pas offrir un nouveau contrat par City, son contrat actuel expirant. été.

Aguero a marqué un temps additionnel en 2012 pour aider à décrocher le premier titre du club en 44 ans et Guardiola pense que le club est en train de perdre une icône, bien qu’il ait toujours le sentiment qu’il peut tirer sa révérence.

Aguero restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs joueurs de City (Photo: .)

« Nous avons encore deux mois d’avance, et aujourd’hui j’ai vu la séance d’entraînement à quel point il était brillant et son engagement », a déclaré Guardiola.

«Sergio est irremplaçable. Je pourrais dire qu’en termes de chiffres il peut être remplaçable, ce n’est pas facile quand on voit plus de 360 ​​matchs joués et plus de 250 buts, le nombre de titres…

C’est donc la légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu pendant ce siècle au fil des ans, mais il est irremplaçable dans les âmes, dans les cœurs, dans l’esprit de nos fans, de notre peuple, des joueurs qui ont joué à ses côtés et tous les managers qui ont travaillé avec lui.

« C’est une personne fantastique, un être humain, et je suis à peu près sûr que si son esprit est toujours aussi agressif que lui, il peut prolonger sa carrière plus longtemps et plus longtemps que peut-être deux ou trois ou quatre ou cinq ans.

«Il nous a aidés à trouver une organisation de club à un niveau supérieur. Quand il est arrivé ici, le club était à un niveau, et il a contribué à mettre le club à un niveau supérieur. Et c’est pourquoi tout le monde est toujours là, et bien sûr, les fans seront toujours reconnaissants. »

Avec le départ d’Aguero, City est à la recherche d’un nouvel attaquant et l’Argentin laisse derrière lui d’énormes bottes à remplir.

Erling Haaland est le premier choix de City pour remplacer Aguero (Photo: .)

Selon le Times, les dirigeants de la Premier League n’ont que deux noms sur leur liste pour combler le vide laissé par Aguero: Erling Haaland du Borussia Dortmund et le leader de Tottenham Harry Kane.

Haaland est l’un des joueurs les plus demandés du football mondial et City aura beaucoup de concurrence pour le Norvégien – avec United, le PSG, Barcelone et le Real Madrid parmi les nombreux clubs liés à lui – bien que Dortmund pourrait être contraint de vendre s’ils ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions.

Si City rate Haaland, qui est leur premier choix, alors la star des Spurs Kane est l’alternative qu’ils chercheront à poursuivre.

Le skipper anglais, qui mène les buts et les passes décisives de la Premier League, a ouvert la porte pour quitter potentiellement le nord de Londres – en particulier s’ils ratent à nouveau le football de la Ligue des champions – mais il est engagé jusqu’en 2024 et Tottenham exigerait des frais gigantesques.



