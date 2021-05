Pep Guardiola est un champion de Premier League ENCORE alors que Man City confirme le titre et que son manager pourrait gagner la Ligue des champions et avoir le même effet que Sir Alex Ferguson sur le football anglais

Pep Guardiola est à nouveau champion alors que son équipe de Man City a remporté le titre de Premier League.

Le manager est déjà considéré comme le meilleur de sa génération avec un cabinet à trophées qui fait sans doute l’envie de ses pairs d’Espagne à l’Allemagne et maintenant l’Angleterre.

Guardiola a eu un impact considérable à Man City – et sur le football anglais dans son ensemble – depuis son arrivée en 2016

Man City a dû attendre pour confirmer que son avance en haut du tableau était inattaquable après avoir perdu 2-1 à domicile contre Chelsea.

Mais le troisième titre de Guardiola en Premier League a été vérifié lorsque Leicester a battu l’ennemi juré du club, Manchester United 2-1 à Old Trafford mardi soir.

Il remporte neuf médailles de vainqueurs de championnat au cours de sa carrière de manager, après en avoir remporté trois à Barcelone, au Bayern Munich et maintenant à City.

Cela en fait également huit trophées en seulement cinq saisons à l’Etihad et encore d’autres pourraient venir avec la finale de la Ligue des champions encore à jouer.

Guardiola a une soif inextinguible de succès et l’a foré à ses joueurs de Man City

Ils rencontrent à nouveau Chelsea plus tard ce mois-ci dans l’espoir de remporter la toute première Coupe d’Europe du club et la troisième de Pep.

Alors que Man United a stagné depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, les voisins bruyants de Man City sous Guardiola ont prospéré, le club produisant également un futur habitué de l’Angleterre à Phil Foden de l’académie.

Toute discussion sur l’entraîneur espagnol de 50 ans à la recherche de son prochain défi est prématurée, Trevor Sinclair insistant sur le fait que Guardiola n’a pas encore fini de laisser sa marque en Angleterre.

«Je ne pense pas que Pep aille nulle part. Il a énormément de respect pour les propriétaires et c’est réciproque », a déclaré l’ancien homme de Man City à talkSPORT.

«Il a un projet là-bas auquel il croit. Il commence maintenant à voir des joueurs passer par l’académie et en plus de cela, je ne pense pas qu’il ait remporté une seule Ligue des champions et quelques Premier Leagues.

“Je pense qu’il est après avoir rattrapé Sir Alex Ferguson et avoir eu ce genre d’effet.”

Ferguson était un vainqueur en série à Man United remportant un record de 13 titres en Premier League

Sir Alex Ferguson est le manager le plus titré de l’histoire du football avec 48 trophées remportés en tant qu’entraîneur, dont 24 grands honneurs avec Manchester United – 13 titres de Premier League, cinq FA Cup, quatre League Cup et deux champions League.

Sinclair a poursuivi: «Pep Guardiola, ce qu’il a fait en Premier League depuis son arrivée, il a été tellement critiqué quand il a soi-disant ‘échoué’ lors de sa première année.

«Il a apporté une nouvelle marque de football à la Premier League. Il a des principes et des philosophies qu’il veut jouer, qu’il n’a pas changé depuis qu’il était l’entraîneur de Barcelone B il y a toutes ces années.

«Il l’a emmené dans différents pays et il a réussi. Nous devons féliciter Pep Guardiola. »

Ce fut une saison assez remarquable pour City et Guardiola, étant donné que le début relativement lent les a annulés très tôt.

Guardiola aura la Ligue des champions en vue la prochaine

C’était en fait le pire départ du club depuis la saison 2008/09, lorsque Mark Hughes était manager, avec seulement 12 points en huit matchs.

Pourtant, bien qu’ils aient également joué une grande partie de la saison sans attaquant reconnu dans leurs rangs, ils ont remporté le titre de Premier League au galop.

Ils ont également établi des records en Ligue des champions, devenant ainsi le premier club britannique à remporter sept matchs consécutifs en route vers la finale.

De Bruyne est peut-être l’acteur le plus important de City en ce moment

Si Pep Guardiola veut remporter dix autres titres à Man City, alors il aura besoin des meilleurs joueurs autour de lui et ils ne viennent pas beaucoup mieux que Kevin De Bruyne.

Le milieu de terrain a été une star constante pour le club et a récemment signé un nouveau contrat pour prolonger son séjour jusqu’en 2025.

De Bruyne est heureux et installé à Manchester, ce qui ne peut être qu’un bon signe pour le club alors qu’il cherche à construire une dynastie.

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est un peu la même chose que la Belgique. J’ai une maison ici et j’ai vécu un peu autour de la ville. Green, bel espace pour les enfants et l’école est agréable là où mes deux fils vont.

«Nous avons trouvé notre mode de vie et aimons la façon dont nous vivons et nous sommes heureux.

«C’est la chose la plus importante avec le football. Si ma famille est installée, je suis installée et cela m’aidera à être bon au football.

Cela ressemble à un avertissement pour le reste de la Premier League …