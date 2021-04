Pep Guardiola et Marcelo Bielsa, la bataille de la planche

09/04/2021 à 21:52 CEST

Daniel Guillen

Pep Guardiola et Marcelo Bielsa nous présentent l’un des duels les plus intéressants à voir ce week-end dans le football britannique. Admirateurs les uns des autres, l’Etihad sera le point de départ de l’une des batailles tactiques les plus passionnées du football européen. Le football de Guardiola et celui de Bielsa, face à face.

Leeds de Marcelo Bielsa est l’une des équipes les plus attractives au milieu de la table. Sûrement l’équipe qui optimise le plus et le mieux toutes ses ressources. Fidèle à son 4-5-1 aux nuances infinies, Marcelo Bielsa a trouvé en Patrick Bamford la figure idéale pour transférer toute la richesse tactique de l’équipe au résultat. Leeds est avant tout un bloc dynamique dans les mouvements et harmonique dans le mouvement de la balle. Partant toujours de l’avantage d’avoir un footballeur de plus dans son propre domaine, l’Argentin a mis en œuvre une idée claire: toujours chercher l’homme libéré et avancer dans le domaine de la possession. Avoir le contrôle dans un vertige constant.

En ce qui concerne Manchester City, Pep Guardiola a pu implémenter une version supplémentaire et en ce moment c’est l’équipe la plus en forme de toute l’Europe. Grâce au 4-2-3-1 qu’il utilise ces derniers mois, il a trouvé un Stabilité défensive très précieuse pour cette dernière étape de la saison. L’équipe domine tous les registres de sa proposition de football et dispose de cette facilité pour s’adapter au rival et lancer la version qui répond le mieux au besoin. Par Gundogan, qui a augmenté en tant que milieu de terrain différentiel, l’équipe citoyenne est allée plus loin et les skyblues aspirent à absolument tout.

Des éloges constants dans l’avant-match

Le Catalan et l’Argentin sont tous deux des entraîneurs très cérébral, fidèle à une idée et obsédé par les comportements tactiques. Quelques amateurs complets de football et de tous son aspect plus analytique. Et comment pourrait-il en être autrement, ils s’admirent: le précédent a été marqué par les éloges, ce qui s’est passé tout au long de la saison.

“C’est un homme magique. Ce qu’il sait faire, je le trouve extrêmement difficile à essayer, et j’ai déjà abandonné. J’ai une véritable admiration pour ce qu’il fait.”A souligné Marcelo Bielsa. Quelque chose auquel Pep Guardiola n’a pas manqué: «Le respect et l’admiration que j’ai pour lui depuis le début de ma carrière sont connus. Je la porterai toujours dans mon cœur. Les gens disent qu’il ne gagne pas de titres. Bien sûr. Donnez-lui un gros comme Manchester City et voyez comment il remporte des trophées & rdquor;.

Unmatch le concours

Le choc du premier tour entre Manchester City et Leeds United s’est terminé par l’égalité (1-1), ce qui a laissé un nul technique lors du premier match entre les deux avec la Premier League comme témoin. Les buts de Sterling et Rodrigo Moreno supposaient une répartition des points dans une rencontre pleine de petits détails sur la richesse tactique des deux équipes. Par curiosité: Bielsa a surpassé Guardiola en temps de possession (48% -52%). Tous deux sont à la recherche d’une victoire qui les rapproche de leur objectif cette saison.