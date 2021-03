Pep Guardiola a salué Sergio Aguero comme « irremplaçable » à la suite de la nouvelle que l’attaquant de Manchester City quittera le club cet été.

Aguero dira au revoir à City après dix ans de service, où il les a aidés à remporter quatre titres de champion, une FA Cup et cinq Coupes de la Ligue – et d’autres trophées pourraient être en route ce trimestre.

Aguero deviendra l’un des plus grands joueurs de l’histoire de City

L’Argentin a connu de nombreux moments forts de sa brillante carrière à City, y compris sa grève contre QPR qui lui a valu un premier titre de Premier League – l’un des objectifs emblématiques de l’histoire de la compétition.

Il quitte également le titre de meilleur buteur de tous les temps de City, avec son total de buts actuellement de 257 en seulement 384 apparitions.

On parle énormément de savoir qui sera le joueur qui remplacera l’attaquant vedette de City, avec un transfert pour le Borussia Dortmund, le hotshot Erling Haaland, envisagé.

Mais Guardiola a suggéré qu’il n’y avait personne qui puisse remplacer ce qu’Aguero a apporté au club depuis son arrivée de l’Atletico Madrid en 2011.

Guardiola a souligné à quel point lui et ses prédécesseurs avaient énormément bénéficié de la présence d’Aguero au club

« Sergio est irremplaçable », a déclaré l’Espagnol. «Je pourrais dire qu’en termes de chiffres, il pourrait être remplaçable mais ce n’est pas facile. Lorsque vous voyez environ 360 matchs et plus de 250 buts, le nombre de titres.

«C’est une légende, le meilleur attaquant que j’aie jamais eu dans ce club… mais il est irremplaçable dans l’esprit de nos fans, de nos gens et des joueurs qui ont joué à ses côtés ou du manager qui a travaillé avec lui.

«Une personne fantastique et un être humain. Je pense que si son esprit est toujours aussi agressif que lui, il peut tenir sa carrière plus longtemps pendant deux, trois, quatre ou cinq ans.

«Je pense toujours qu’il a des buts intéressants à marquer pour nous cette saison. Heureusement, il n’est absent que depuis une saison. Nous avons eu beaucoup de succès mais il nous a manqué dans quelques instants.

La dernière saison a été difficile pour Aguero, qui n’a qu’un seul but en championnat jusqu’à présent, mais les neuf années précédentes ont été excellentes.

«Avoir une qualité spéciale comme celle-ci est si difficile à trouver – le sens de l’objectif, la qualité, il est pointu. Surtout quand il est parfois en colère et bouleversé, il fait de l’énergie dans ses jambes et est capable de se rapprocher de la surface pour faire ces courses de 5 à 10 mètres …

«Quand j’ai repris le club, il faisait partie des gars qui ont aidé. Pas seulement lui – nous avons eu Joe Hart, Pablo [Zabaleta], Vincent [Kompany] et David [Silva]. De très nombreux joueurs ont aidé cette équipe à faire un pas en avant et il était bien sûr l’un d’entre eux.

«Quand il est venu ici, le club était à un niveau et il a aidé à mettre le club à un niveau plus élevé et c’est pourquoi tous les gens et les fans sont reconnaissants.