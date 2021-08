Pep Guardiola fait l’éloge de Jack Grealish et de la jeune équipe de Man City malgré la défaite contre Leicester dans Community Shield

in

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, insiste sur le fait qu’il était satisfait de l’affichage de son équipe de fortune après leur défaite du Community Shield contre Leicester.

Guardiola a nommé une formation inconnue à Wembley et a donné aux adolescents Sam Edozie et Cole Palmer une chance d’impressionner, avec beaucoup de ses hommes vedettes pas encore de retour pour l’affrontement et un nouveau 100 millions de livres sterling signant Jack Grealish comme remplaçant à Wembley.

.

Grealish a fait ses débuts mais City a fait une mauvaise performance contre Leicester

Les jeunes ont donné une bonne image d’eux-mêmes et ont failli marquer grâce au coup franc d’Ilkay Gundogan et à Riyad Mahrez, qui s’est dégagé avant de tirer à côté.

Mais c’est un tir au but de l’ancien attaquant de City Kelechi Iheanacho, après avoir été renversé par Nathan Ake à deux minutes de la fin, qui a donné à Leicester une victoire 1-0.

“J’aurais adoré gagner le match”, a déclaré Guardiola, qui a levé le Community Shield à deux reprises.

« Félicitations à Leicester pour la victoire, mais la performance était vraiment bonne. A ce stade de la saison, et pour jouer les jeunes, c’était excellent.

Les Renards ont triomphé à Wembley

« Avec un peu de chance et de meilleures décisions dans le dernier tiers, nous aurions pu marquer. Mais avec tous les joueurs absents, les joueurs qui se sont entraînés ensemble ces deux dernières semaines ont été exceptionnels.

« Nous étions si bons. C’est la première étape pour réessayer et concourir cette saison. »

Guardiola ne s’attend pas à avoir quelque chose comme une équipe à pleine puissance lorsqu’ils affronteront Tottenham lors du match d’ouverture de la Premier League le week-end prochain.

“C’est arrivé la saison dernière, nous sommes arrivés en retard”, a-t-il ajouté. « Demain, sept ou huit joueurs reviennent. C’est pourquoi je suppose qu’en début de saison, nous essaierons d’obtenir des résultats sans être à notre meilleur niveau.

« Nous savons que nous ne serons pas à notre meilleur niveau mais les joueurs seront meilleurs dimanche prochain. C’est le processus que nous devons suivre.

« J’ai vu beaucoup de bonnes choses aujourd’hui. Je ne pense pas que nous ayons mal joué et j’ai dit aux gars à quel point j’étais fier. Mais dans ce métier, il faut gagner.

.

Il y avait beaucoup de nouvelles chemises «Grealish 10» dans la foule

Grealish a fait ses débuts en tant que remplaçant à la 65e minute deux jours seulement après son transfert record de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa.

“Il était vraiment bon”, a déclaré Guardiola. “Agressif, affrontant les arrières latéraux, chaque fois qu’il avait le ballon, il avait trois joueurs autour de lui. Pas à pas, il trouvera son meilleur.

Cependant, c’est un autre sous-marin, Iheanacho, qui a obtenu un deuxième Community Shield pour Leicester – 50 ans jour pour jour après avoir remporté leur premier.

“Les deux équipes sont ici au mérite et voulaient gagner”, a déclaré le manager Brendan Rodgers.

“Nous savons que c’est la fin de la pré-saison et que les joueurs recherchent toujours la forme physique, mais ces dernières années, c’est devenu un trophée important et c’est l’état d’esprit que nous voulons apporter à l’équipe et au club.

«Les gars ont fait preuve d’un grand esprit, d’une grande qualité et ont finalement marqué le but gagnant. Nous avons eu un bon sentiment en venant ici après la finale de la FA Cup et c’était une excellente occasion. »