Pep Guardiola honnête dans l’évaluation de la victoire d’Arsenal après un but « inhabituel »

Pep Guardiola a admis que son équipe était « fatiguée » et deuxième contre Arsenal le jour du Nouvel An, mais il était ravi de voir Manchester City marquer un rare but en retard.

City a réussi à étendre sa série de victoires en Premier League à 11 matchs alors que Rodri a marqué dans le temps additionnel pour régler un match houleux contre Arsenal à 10. L’équipe de Guardiola n’avait pas participé aux courses jusqu’à ce qu’elle obtienne un penalty à la 57e minute. Riyad Mahrez s’est converti pour annuler le premier match de Bukayo Saka avant que Rodri ne frappe dans les arrêts de jeu pour assurer une victoire 2-1.

Une affaire de mauvaise humeur avait vu Gabriel Magalhaes expulsé après avoir été réservé deux fois en deux minutes. Arsenal a été impressionnant mais n’a pas réussi à conserver un point mérité.

Et le patron de City Guardiola a admis que son équipe, qui a été touchée par Covid-19, avait l’air blasé.

« Jetez un œil à notre banc, quatre joueurs de l’académie. Nous avons eu beaucoup de cas de Covid et de blessures. Phil Foden… Kyle et Rodri étaient les premiers jours aujourd’hui depuis l’heure de Covid », a déclaré Guardiola.

«Au cours de cette période aujourd’hui, nous étions incroyablement fatigués. Arsenal était meilleur aujourd’hui, mais le football arrive.

« Ils étaient meilleurs »

« Félicitations, ils étaient meilleurs. Nous affrontons une équipe qui a eu du mal à être dans le top quatre et à commencer la saison en bas. Maintenant, ils sont dans les quatre premiers.

«Ils ont eu six ou sept jours depuis le dernier match à Norwich. Nous avons eu deux jours depuis Brentford et nous sommes revenus et nous n’avions pas d’équipe. C’est pourquoi nous avons mis un joueur de plus au milieu.

« Pour avoir plus de contrôle et de passes. On connaît dans les transitions avec Saka et Martinelli, le contact avec Lacazette. Cela devait être difficile et c’était difficile, nous n’avions pas d’énergie.

«Nous avons essayé, en seconde période, une minute changée avec le penalty, une minute le but contre son camp et l’expulsion. Nous essayons d’analyser beaucoup de choses, parfois la pièce tombe de votre côté parfois de l’autre côté.

« Et nous savons ce que cela signifie de gagner aux Emirats en ce moment et la bonne équipe qu’ils sont. C’était difficile et sachez que nous avons le temps de nous reposer.

«Nous ne sommes pas une équipe pour marquer un but en 90 minutes ou en prolongation, je ne me souviens pas de la dernière fois. Il y a peut-être deux ou trois saisons, lorsque Raheem a mis le ballon dans les filets de Southampton. Je ne me souviens pas d’autres fois.

Guardiola : « Nous ne sommes pas une équipe avec cette caractéristique »

« Nous ne sommes pas une équipe avec cette caractéristique. Avec 10 contre 11, ils sont passés à cinq à l’arrière. Ne faites pas d’erreurs stupides et essayez de gagner la partie.

« Je n’ai pas vu le penalty pour eux parce qu’ils ne l’ont pas montré à l’écran, ils l’ont montré à l’écran pour Bernardo.

«Arsenal le fait bien. C’était une pénalité mais je n’ai pas vu la pénalité potentielle pour Odegaard parce que je ne l’ai pas vue à l’écran », a déclaré Guardiola.

Rodri était ravi de voir City franchir la ligne d’arrivée.

« Ce genre de match, vous en avez toujours deux ou trois dans une saison. C’est une équipe incroyable, ils montrent pourquoi ils sont dans cette position. La façon dont ils grandissent avec Mikel est énorme, massive.

« Nous le savions. Ils ont eu six jours pour se préparer, on a eu trois matchs en une semaine avec des déplacements, c’est dur.

« Parfois, quand vous n’avez pas de physique, vous devez jouer plus facilement. Nous avons eu du mal en première mi-temps, en deuxième mi-temps nous l’avons un peu plus contrôlé et avons pu faire plus notre jeu, mais parfois c’est comme ça, les autres équipes jouent, dans le stade, elles pressent beaucoup.

Rodri : Nous avons poussé et n’avons jamais chuté

« Ils ont fait un bon match, mais heureusement, nous avons vu la personnalité de nos champions, nous voulons donc recommencer.

« J’ai appris des dernières années qu’il faut toujours pousser quoi qu’il arrive. Nous étions menés 1-0 à la pause. Soudain, les choses changent.

«Notre mentalité, nous n’avons pas fait un grand match, nous avons poussé, n’avons jamais abandonné, avons toujours pensé que c’était possible. Dans les 90 minutes, je ne sais pas ce que je faisais là avec Laporte. C’était fou mais trois points sont vitaux.

« Je n’ai aucun doute sur la [City] peine. J’avais un doute dans la première action, je ne savais pas s’il y avait eu assez de contact mais je me rapproche de l’écran et c’est une pénalité claire.

« Et je n’ai pas regardé [the Odegaard shout] à l’écran comme je l’ai fait pour le deuxième penalty.

