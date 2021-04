Pep Guardiola laisse entendre que Manchester City ne bougera pas pour Erling Haaland

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a suggéré que son club ne pourrait pas participer aux enchères pour Erling Haaland cet été malgré les rumeurs du contraire.

L’agent de Haaland s’est rendu en Espagne cette semaine pour parler à Barcelone et au Real Madrid et devrait se présenter dans de nombreux clubs de Premier League cette semaine.

Manchester City avait été l’un des favoris pour débarquer Haaland, s’il passe à autre chose, mais Guardiola dit qu’ils ne pourraient pas acheter d’attaquant cet été.

«Avec ces prix, nous n’achèterons aucun attaquant. C’est impossible. Nous n’en aurons pas les moyens. Tous les clubs luttent. Nous ne sommes pas une exception. Je ne sais pas ce qui va se passer. Aujourd’hui, il y a plus de chances que nous n’achetions pas d’attaquant la saison prochaine. » Source | Man City

L’équipe de Premier League a déjà annoncé que Sergio Aguero partirait cet été et s’attendait donc à dépenser beaucoup pour un remplaçant. Haaland et Harry Kane de Tottenham ont tous deux été mentionnés comme une possible signature cet été.