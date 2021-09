Pep Guardiola met le Chelsea de Thomas Tuchel à l’épreuve

25/09/2021 à 10h05 CEST

Chelsea de Thomas Tuchel accueille le tout-puissant Manchester City de Pep Guardiola à Stamford Bridge dans ce qui est l’un des matchs de Premier League de la journée et la réédition de la dernière finale de la Ligue des champions. Sans favori clair, les deux équipes britanniques cherchent les trois points pour consolider en tête de classement dans ce départ.

Les citoyens, qui Ils ont commencé la saison avec quelques doutes lorsqu’ils ont été vaincus jusqu’à deux fois, ils ont des comptes en suspens avec ceux de Thomas Tuchel : ont perdu leurs trois derniers matches consécutifs et n’ont remporté qu’une seule victoire lors des cinq derniers matches. Ils sont tombés en FA Cup, en Premier League et, bien sûr, en finale de la plus haute compétition continentale.

Les Bleus, quant à eux, font partie des rares équipes encore invaincues en ce début de saison 2021/22 : ils ajoutent quatre victoires et un nul en Premier League, une victoire en Ligue des Champions et ils ont remporté la Supercoupe d’Europe contre Villarreal aux tirs au but après le nul pendant les 120 minutes de jeu.

Deux des meilleures équipes du continent

Manchester City et Chelsea sont deux des meilleurs prétendants à la Premier League et à la Ligue des Champions.: les champions en titre dans les deux compétitions, respectivement, ont commencé la saison à un niveau élevé et le potentiel de leurs escouades vous invite à penser qu’ils seront à la lutte pour tous les titres possibles à la fin du parcours.

Les Skyblues et les Londoniens sont, avec le PSG, les principaux favoris de la Ligue des champions. Ceux de Thomas Tuchel ont une certaine priorité car ils sont les derniers champions et ont plus d’expérience dans la compétition, étant donné qu’ils ont deux titres. Manchester City et le PSG, deux des équipes les plus puissantes du continent, sont à la recherche du premier trophée de leur histoire.