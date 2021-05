Pep Guardiola obtient sa dixième ligue

11/05/2021 à 22:26 CEST

Pep Guardiola continue d’élargir son héritage et ses vitrines. Manchester City a été proclamé champion de Premier League après la victoire de Leicester à Old Trafford, et l’entraîneur de Santpedor a ajouté le 10e titre de champion en carrière sur les bancs.

Dans le football professionnel, il y a neuf lieues conquises par Guardiola. Trois au Barça, trois de plus au Bayern Munich et trois autres maintenant dans le Manchester City. Cependant, selon son décompte, il ne manquera jamais le championnat qui obtenu avec le Barça B. L’un des titres les plus spéciaux de sa carrière, et celui qui lui a permis de poursuivre sa carrière actuelle.

Depuis qu’il a été nommé entraîneur de l’équipe première des Blaugrana, Pep a joué un total de 12 saisons dans trois pays et a remporté la ligue nationale en neuf. Ce dernier fait également de lui le premier entraîneur à remporter trois titres lors de ses cinq premières saisons en Angleterre depuis Kenny Dalglish, ce qu’il a fait entre 1985 et 1990. Un autre jalon pour un vainqueur insatiable.