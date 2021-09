Pep Guardiola pense que la star de Chelsea a fait “un pas de plus”

in

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a fait l’éloge de l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku avant le match contre l’équipe de Thomas Tuchel à Stamford Bridge aujourd’hui, comme cité dans The Guardian.

Chelsea affrontera City à Londres en Premier League dans quelques heures.

Lukaku, qui est revenu à Chelsea de l’Inter Milan lors du mercato estival, devrait débuter contre les Citizens.

Le manager de la ville Guardiola a fait l’éloge du joueur de 28 ans et pense qu’il est devenu un meilleur joueur depuis qu’il travaille avec Antonio Conte à l’Inter Milan.

Guardiola a déclaré au Guardian : « Je ne vais pas nier ce qu’est un joueur Romelu Lukaku. À l’Inter Milan, il a franchi une nouvelle étape. Antonio Conte a la capacité d’améliorer chaque joueur qui travaille avec lui et il est revenu aux champions d’Europe.

“Comment il [Lukaku] joue avec de longs ballons, comment il est soutenu par les milieux offensifs et les arrières latéraux et avec la qualité des joueurs qu’ils ont au milieu pour mettre les ballons entre les lignes… c’est une équipe plus forte que la saison dernière mais c’est le défi. “

Grosse menace pour Manchester City

Lukaku est un attaquant de classe mondiale qui a fait de Chelsea une équipe plus redoutable et plus puissante en attaque.

Le n°9 de Chelsea a marqué trois buts en quatre matches de Premier League cette saison.

L’ancien attaquant de Manchester United a également marqué un but lors d’un match de Ligue des champions.

Ce qui est intéressant à propos de Lukaku maintenant, c’est qu’il profite au maximum des chances qu’il a.

Et c’est un souci pour City.

City est une équipe solide et solide défensivement.

Mais, comme toutes les équipes, les Citizens donneront des chances, et étant donné que Lukaku est si doué pour prendre même les demi-chances, l’ancien attaquant de l’Inter pourrait les punir.

