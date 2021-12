Pep Guardiola pourrait manquer les deux prochains matchs de Man City alors qu’il attend le résultat du test PCR après avoir renvoyé un test de flux latéral «non concluant»

Manchester City pourrait se passer de Pep Guardiola pour ses deux prochains matchs après avoir renvoyé un résultat de test de flux latéral COVID « non concluant ».

La conférence de presse de Guardiola vendredi avant l’affrontement de City ce week-end a été annulée par précaution en attendant le résultat de son test PCR.

.

Guardiola attend nerveusement le résultat de son test COVID

Il a assisté à une conférence de presse à Barcelone où l’ancien attaquant de City Sergio Aguero a annoncé avec émotion sa retraite du football.

L’affrontement de City ce week-end, qui aura lieu contre Newcastle dimanche à 14 heures, devrait avoir lieu.

Cependant, Guardiola ne sera pas présent s’il est positif, et il raterait également leur match du lendemain de Noël à Leicester.

Guardiola, qui a perdu sa mère à cause du virus l’année dernière, a été vu pour la dernière fois en public mercredi avec Aguero.

.

Guardiola s’est rallié à Aguero, qu’il a entraîné pendant cinq ans à City

Le joueur de 50 ans portait un masque pour la présentation principale et a exprimé assez clairement la nécessité, non seulement de ses joueurs, mais de la société en général, de maintenir un niveau élevé de prudence.

« Je suis inquiet – non pas parce que nous allons annuler ou casser la ligue, mais parce que dans la société le virus est là et les gens souffrent », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

« Certaines personnes, le personnel ici, l’ont en ce moment et nous avons parlé avec les joueurs presque tous les jours et leur avons dit de faire attention – restez en sécurité, restez en bonne santé, (portez) des masques, distance sociale. »

City se dirige vers la ronde décimée du week-end avec une avance d’un point en tête du classement.

Joao Cancelo sera à nouveau disponible après la suspension et son compatriote Kyle Walker espère revenir après avoir raté la victoire 7-0 contre Leeds lundi en raison d’une maladie signalée.

