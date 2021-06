Pep Guardiola recommande Luis Enrique pour un retour au Barca – rapport

in

L’ancien manager de Barcelone et actuel manager de Manchester City, Pep Guardiola, aurait encore une fois commenté son ancien club cette semaine. Pep est généralement interrogé sur la situation managériale et donne une sorte de réponse absurde. Cette fois-ci, il a recommandé l’actuel sauveur de l’Espagne, Luis Enrique.

Cela nous parvient via Onze sur Esport et décrit la recommandation de Pep au président du Barça, Joan Laporta. Les deux gars jouaient apparemment au golf et ont décidé de discuter de la situation de gestion intéressante du club qui a vu Laporta finir par décider de garder Ronald Koeman.

Pep a apparemment de nouveau dit à Laporta qu’il ne voulait pas revenir au Camp Nou et prendre les choses en main, mais pense que Lucho pourrait être prêt pour un autre passage en tant que patron des géants catalans.

Nous devrons simplement voir combien de temps Koeman durera avant que les rumeurs ne commencent à sortir selon lesquelles Laporta est mécontent. Alors peut-être qu’il prendra Guardiola sur sa recommandation.