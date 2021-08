Pep Guardiola rend un hommage touchant au fils de Michael Ballack, Emilio, alors que le patron de Man City veut lui dédier la victoire du Community Shield

in

Pep Guardiola a rendu un hommage émouvant au fils de Michael Ballack, Emilio, décédé tragiquement cette semaine.

Le jeune homme de 18 ans serait décédé dans un accident de quad alors qu’il était en vacances au Portugal.

Instagram @emilioballack

Le fils de Michael Ballack, Emilio, est décédé tragiquement dans un accident de vacances

Chelsea a publié hier une brève déclaration exprimant ses plus sincères condoléances au héros des Blues.

Avant le Community Shield contre Leicester, Guardiola a rendu hommage à Emilio et veut gagner le match en son honneur.

“Je vais jouer au Community Shield demain pour penser au fils de Michael Ballack, Emilio Ballack”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« C’était un ami de ma famille que nous avons rencontré lorsque j’étais à Munich.

« C’était un garçon exceptionnel de 18 ans, bien éduqué.

« Malheureusement, il a eu un terrible accident au Portugal.

PA

Guardiola a rendu hommage au jeune de 18 ans avant le Community Shield

“Au nom de moi-même à Michael, son père et les enfants, je veux jouer la finale du mieux possible et la lui dédier.

“Cette victoire, c’est pour toi Michael et ta famille. Je suis vraiment désolé.”

Les champions de Premier League commencent leur saison à Wembley contre les vainqueurs de la FA Cup.

Mais Guardiola n’aura pas un choix complet de joueurs en raison de blessures et de son implication dans le Championnat d’Europe de cet été.

Il a déclaré: “Nous commençons honnêtement demain pour le premier titre et la moitié de l’équipe est sortie. La moitié de l’équipe est sortie.

« Des plaintes ? Zéro. C’est un plaisir de jouer au Community Shield avec Leicester.

« J’ai de la chance que ce soit ma sixième saison et la plupart d’entre eux savent exactement ce que vous voulez faire.

.

Grealish sera sur le banc contre Leicester

« Je ne peux pas imaginer arriver demain et jouer au Community Shield lors de votre première année.

“C’est tellement difficile aujourd’hui que le calendrier est tellement dur pour nous.”

À propos de la dernière blessure de ses joueurs, Guardiola a déclaré: “Phil Foden sera absent pendant un certain temps. Il a subi une grave blessure pour l’équipe nationale et n’a malheureusement pas pu disputer la finale.

« Vous devez être prudent avec cette blessure car les gens s’attendront à ce qu’elle soit plus longue.

«Avec Kevin, il est toujours absent aussi. Je pense qu’il peut revenir un peu plus vite que Phil, apparemment.

« Les deux sont restés inactifs pendant un moment. »

City a signé Jack Grealish dans le cadre d’un contrat de transfert record de 100 millions de livres sterling

« Il n’est pas du tout prêt à commencer. Il s’est entraîné une semaine, mais il voyagera avec nous pour s’installer avec l’équipe et il sera l’un des bancs.

“Après, nous verrons ce qui se passe, mais dès le début pas du tout.”

