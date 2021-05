Pep Guardiola révèle la chose la plus difficile à propos de la sélection de Manchester City pour la finale de la Ligue des champions contre Chelsea

Pep Guardiola a admis qu’il serait “terrible” de dire à certaines de ses stars de Manchester City qu’elles ne faisaient pas son onze de départ pour la finale de la Ligue des champions.

Les Citizens affronteront Chelsea samedi lors de leur toute première finale de Ligue des champions, en DIRECT sur talkSPORT à 20h.

Guardiola a de gros appels à faire pour l’épreuve de force européenne de samedi

Guardiola a l’embarras du choix au sein de son équipe avec des joueurs de renom tels que Sergio Aguero et Raheem Sterling qui ne commenceront probablement pas à Porto.

Le patron de Man City a révélé qu’il connaissait déjà son onze de départ pour l’énorme confrontation européenne, et n’a pas hâte d’informer ceux qui manquent la sélection.

Il a déclaré: «Je sais exactement comment nous voulons jouer, avec qui nous allons jouer et je ne vais pas les déranger beaucoup.

« C’est une expérience incroyable d’être ici. Je sais exactement ce que je vais leur dire. Les gars qui sont anxieux et nerveux, je vais leur dire que c’est normal.

«Certains joueurs vont sortir avec de la tension, certains peuvent avoir du mal, mais ils doivent gérer cela.

Guardiola se demandera s’il faut lancer Aguero lors du dernier match de l’attaquant pour le club

«Je suis presque sûr que nous devons souffrir pour gagner la finale. C’est bien de dire en profiter mais parfois ce n’est pas possible.

« Il faut être résilient et s’adapter. Nous essaierons d’être nous-mêmes et de faire ce que nous pouvons.

En annonçant la mauvaise nouvelle à ses joueurs concernant la sélection, Guardiola a ajouté : « Terrible. C’est absolument [a] catastrophe. Je vous conseille de ne pas être manager dans votre vie.

« Je n’ai pas de mots gentils pour me sentir soulagé des gars qui ne joueront pas, mais mon conseil est de rester avec l’équipe. Il y a cinq ou six remplacements et tout le monde a sa chance.