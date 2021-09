Pep Guardiola révèle “l’amour” pour la star du Paris Saint-Germain mais ce n’est pas Neymar, Kylian Mbappe ou Lionel Messi dont le but contre Manchester City a volé la vedette

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, ne pouvait cacher son admiration pour l’ancien responsable Lionel Messi après sa défaite 2-0 en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Mais c’est un autre joueur qui a laissé le patron espagnol roucouler au Parc des Princes.

.

Messi a fait des dégâts contre City mais un autre homme a volé le cœur de Guardiola

“Je suis amoureux”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur Marco Verratti, le milieu de terrain italien instrumental.

«C’est un joueur exceptionnel, car il est sous pression et il a le calme pour avoir une touche supplémentaire et à ce moment-là créer des passes supplémentaires derrière notre milieu de terrain.

«Il n’a pas l’air grand, mais quand vous voyez comment il bouge, il joue, ce n’est pas un joueur de passes longue distance mais vous pouvez compter sur lui pour faire une construction.

“Surtout en première mi-temps, en seconde mi-temps, nous l’avons mieux contrôlé avec Kevin, mais en première mi-temps nous avons été un peu mous avec lui.”

.

Verratti a dirigé le milieu de terrain, ce qui est un exploit contre Man City

Messi, cependant, reste un homme proche du cœur de Guardiola.

Et malgré une belle performance de son côté, qui aurait dû au moins être récompensée par un but, il savait qu’il ne pourrait rien si le magicien agitait sa baguette.

C’est ce qu’il a fait après 74 minutes du choc du Groupe A, marquant son premier but du PSG avec une superbe frappe après une délicieuse mise à pied rapide de Kylian Mbappe.

Et le patron de City a admis que vous ne pouvez rien faire pour nier Messi quand il frappe ses bretelles.

.

L’ancienne star d’Everton Idrissa Gueye a obtenu le premier match du PSG avant que le superbe but de Messi ne scelle les trois points du groupe A

Guardiola a déclaré: “Nous avons d’abord traité avec le PSG mais nous savons qu’il est impossible de contrôler Leo pendant 90 minutes.

“Il n’était pas très en contact avec le ballon – bien sûr, il revenait de blessure, il avait besoin d’un peu de rythme – mais nous savons très bien quand il peut courir et s’approcher du ballon, il est imparable.

“Ce que nous avons fait, c’est minimiser autant que possible ce genre d’options et créer les chances que nous pourrions créer et je suis satisfait de la façon dont nous avons joué.

« Les gens ne peuvent pas nier que nous étions là. On est arrivé ici, on a fait notre jeu, mais c’est toujours un risque quand on perd le ballon et qu’ils peuvent faire une passe, surtout avec Verratti, un joueur exceptionnel, extraordinaire, et prendre contact avec Neymar et Messi et ils peuvent courir, c’est difficile .

« Nous avons fait un très bon match mais nous aurions dû marquer des buts et nous ne l’avons pas fait. C’est pourquoi nous avons perdu.

.

Vous pensez pouvoir arrêter ce lot une fois qu’ils ont cliqué ? Détrompez-vous !

Et l’ancien patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a admis qu’il avait abandonné une règle personnelle lorsqu’il a vu la frappe du pied gauche de Messi trouver le fond des filets.

L’ancien manager de Tottenham a déclaré: “J’ai célébré le but. D’habitude, je ne célèbre pas les buts, je le garde pour moi, mais aujourd’hui, pour Messi, je l’ai fait.

“J’ai passé des années à regarder Messi marquer des buts du côté de l’adversaire, donc cette fois, marquer pour mon équipe, c’est génial.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.