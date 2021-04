Pep Guardiola révèle sa “ préoccupation ” à propos de la blessure de Kevin De Bruyne alors que la star de Man City fait face à la course pour être apte à l’affrontement final de la Coupe Carabao contre Tottenham

Pep Guardiola admet qu’il est “ préoccupé ” par Kevin De Bruyne, blessé lors de la défaite de Manchester City en FA Cup face à Chelsea.

De Bruyne a clopiné à la 48e minute de la demi-finale après avoir atterri maladroitement sur sa cheville à Wembley.

.

La demi-finale de De Bruyne était terminée au début de la seconde période

L’ampleur de la blessure du Belge n’est pas claire, cependant, il y a des craintes qu’il ne soit pas disponible pour la date finale de la Coupe Carabao de City avec Tottenham dimanche prochain.

Guardiola a déclaré à talkSPORT: «Demain [Sunday] nous verrons. Nous sommes un peu inquiets mais nous le saurons demain.

Le patron de la ville a déclaré plus tard aux médias: «Cela n’a pas l’air bien. Il a de la douleur.

Malgré le revers de De Bruyne, City a été paresseux tout au long de la rencontre alors que la frappe de Hakim Ziyech à la 55e minute a scellé une victoire méritée pour Chelsea.

.

De Bruyne sera-t-il prêt pour la finale de la Coupe Carabao le week-end prochain?

Le résultat a également mis fin aux espoirs de City de remporter un quadruple sans précédent, mais Guardiola insiste sur le fait qu’il n’est pas déçu de rater les quatre trophées majeurs cette saison.

S’adressant à talkSPORT, il a ajouté: «C’est le fait que nous sommes déçus de perdre ce match et d’atteindre la finale.

«La saison dernière, nous sommes arrivés et n’avons pas gagné mais pas pour les quatre titres. Nous n’en avons jamais parlé.

«Il ne s’agit pas de gagner les compétitions, mais d’Aston Villa [ in the Premier on Wednesday]. »

.

Man City est sur le point de remporter la Premier League, est à deux pas d’une quatrième Coupe Carabao consécutive et est en demi-finale de la Ligue des champions