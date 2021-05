Pep Guardiola s’est déconcerté en finale de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo pourrait détenir la clé du transfert de Paul Pogba et le chaos managérial

Eh bien, ce n’était pas un mauvais week-end pour l’ouest de Londres, n’est-ce pas ?

Une semaine, sans parler d’un week-end, c’est long dans le football et il y a seulement sept jours, des gens qui ne connaissent rien au jeu (hum) qualifiaient Thomas Tuchel de “fraude”.

Chelsea a levé la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire

Imaginez dire cela, surtout dans la presse nationale ?

Pour ma défense, je pense que j’ai également dit que cela reviendrait probablement et me mordrait fermement dans le dos lorsque Chelsea gagnerait la Ligue des champions et regarderiez-vous cela? Enfin, je prédis quelque chose avec précision.

Tuchel a été amené à Chelsea pour garantir le football de la Ligue des champions la saison prochaine et, après avoir fait de son mieux pour l’éviter dans le classement de la Premier League, l’a cloué avec une nouvelle défaite absolue de Pep Guardiola.

La victoire de Chelsea était-elle due à leur performance ou au désir de Guardiola de faire quelque chose «d’un peu différent» dans le plus grand match de l’histoire du club.

Tuchel a produit une masterclass mais Guardiola, déconcertant, a aidé

Maintenant, c’est loin de moi de suggérer qu’il s’est trompé dans sa tactique, mais étant donné que Chelsea est électrique au comptoir, a N’Golo Kante et avait déjà montré deux fois cette saison comment ils s’y prennent pour les battre, il aurait peut-être choisissez votre capitaine et votre meilleur milieu défensif, non ?

Cela aurait peut-être également permis à votre meilleur buteur, Ilkay Gundogan, d’occuper les postes qui lui ont permis de marquer tous ces buts cette saison également.

Tuchel obtiendra très probablement un nouveau contrat d’ici mercredi, ce qui signifie qu’il est presque certain qu’il sera parti d’ici Noël – après tout, les correctifs temporaires ont remporté autant de trophées à Stamford Bridge que les options permanentes en une fraction du temps. Si cela fonctionne, n’essayez pas de le réparer.

N’Golo Kante a produit une autre clinique contre City lors de la finale à Porto

Là où c’était un bon week-end pour l’ouest de Londres comme mentionné (bien joué Brentford, gardez Ivan Toney et vous pourriez rester debout la saison prochaine), ce fut une mauvaise semaine pour Manchester.

Bien qu’Old Trafford puisse contenir plus de personnes que de vivre dans tout l’endroit d’où vient Villarreal, Unai Emery a retrouvé le sentiment d’être un champion de la Ligue Europa.

L’échec de United à gagner aux tirs au but – David de Gea manquant le 112e n’ayant pu sauver aucun de ceux qu’il a affrontés lors de l’ultime hommage à Peter Shilton – déclenchera de nombreuses activités de transfert cet été.

Le patron Thomas Frank a été époustouflé par la forme de Toney dans une chemise Brentford

La Juventus sait qu’il y a une chose à laquelle United ne pourra pas résister dans sa poursuite continue de Paul Pogba – Cristiano Ronaldo.

On pense que Ronaldo est ouvert à l’idée d’un deuxième sort avec United – rien à voir avec les frais d’inscription insensés, le fait que personne ne l’aime à la Juve ou les salaires que United lui jettera.

Pogba souhaiterait probablement un autre sort en Italie – tout le monde est gagnant, même Graeme Souness pourrait être satisfait de ce résultat.

Ronaldo pourrait quitter la Juve cet été

Ole Gunnar Solsjkaer aurait décidé de poursuivre Erling Haaland plutôt que Harry Kane – un choix judicieux étant donné qu’il est (a) plus jeune, (b) meilleur, (c) beaucoup moins sujet aux blessures et (d) probablement moins cher.

United essaiera de tenter Dortmund en leur laissant leurs deux meilleurs joueurs – Sancho peut-être disponible pour 78 millions de livres sterling – et nous savons tous à quel point Dortmund est ouvert à faire des affaires avec les Red Devils.

Cela signifie que Kane pourrait toujours être en route pour City avec Gabriel Jesus se dirigeant dans l’autre sens – c’est-à-dire, bien sûr, à moins que Daniel Levy ne revienne avec son ex et ramène le Poch à Londres.

Pochettino est mécontent à Paris – eh bien, vous le seriez si vous n’aviez pas remporté la Ligue 1 – et très ouvert à un retour dans un meilleur endroit. Cela signifierait-il que Kane reste? Étant donné que le Poch n’a pas vraiment gagné beaucoup avec le PSG, vous ne le penseriez pas.

Antonio Conte est également disponible et possède probablement une maison à Londres. Zinedine Zidane est également disponible et probablement pas.

Pochettino a remporté deux trophées au PSG mais a connu de nombreux revers

Man City pourrait également activer une clause de rachat sur Douglas Luiz, ce qui est surprenant, étant donné que Pep ne semble plus voir le besoin de véritables milieux de terrain défensifs.

On s’attend à ce qu’Aston Villa déménage pour Tammy Abraham, qui soupçonne que sa carrière à Chelsea pourrait être terminée, et Ruben Loftus-Cheek, également susceptible d’être en voie de disparition.

De nombreux noms seront liés à la sortie d’Arsenal cet été, mais Granit Xhaka semble être le premier à sortir – lié à la Roma de Jose Mourinho. Ce sera soit un geste de génie, soit une fin très rapide en larmes.

Watford tient également à se débarrasser d’Eddie Nkietah, et pense qu’il est le gars pour mettre fin aux centres d’Ashley Young alors qu’ils prévoient de le ramener de l’Inter.

Xhaka est peut-être parti à Rome, mais comment s’en sortira-t-il sous Mourinho ?

Brighton cherche à lancer son processus de “vente élevée” et va fouetter Yves Bissouma à Liverpool et Ben White à l’un des nombreux admirateurs agitant leurs chéquiers.

Si Jurgen Klopp ne peut pas obtenir Bissouma, il prendra Youri Tielemens, merci beaucoup.

Liverpool est également prêt pour un peu de Patson Daka, le remplaçant prêt à l’emploi de Salzbourg pour Erling Haaland. West Ham est également intéressé mais, étant donné le choix, vous savez quel Daka préférera probablement.

Moysey se consolera en faisant appel à la machine d’assistance de l’Espanyol Adrian Embarba – non, moi non plus. Mais bon, je n’avais jamais entendu parler de Tomas Soucek et celui-là s’en sortait plutôt bien.

Eddie Howe a laissé le Celtic en plan car il n’a pas pu réunir le groupe de Bournemouth à Glasgow – il sera désormais dans le collimateur de Crystal Palace avec Steve Cooper de Swansea.

Howe ne prendra pas le contrôle du Celtic comme beaucoup le pensaient

Bruno Lage sera annoncé comme le nouveau manager des Wolves cette semaine parce que Jorge Mendes l’a dit.

Sean Dyche aimerait attraper Nat Phillips d’Anfield car il n’aura pas envie d’être le cinquième choix cette saison après que Liverpool ait signé Ibrahima Konate de Leipzig. Dyche veut également Joe Worrall de Nottingham Forest pour environ 4 millions de livres sterling.

West Brom veut encaisser Sam Johnstone pour 20 millions de livres sterling, ce qui est le taux en vigueur pour un arrêt de tir relégué susceptible d’être le troisième choix de l’Angleterre en euros.

