Pep Guardiola s’exprime contre la Super League: “ Ce n’est pas du sport si vous ne pouvez pas perdre ”

Manchester City et l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, ont critiqué la nouvelle Super League européenne, affirmant que “ce n’est pas du sport si vous ne pouvez pas perdre.”

City et Barcelone font partie des 12 membres fondateurs de la compétition, mais Guardiola a une vision sombre de la Super League.

“Si tu me demandes [why] ces équipes ont été sélectionnées, je ne sais pas pourquoi », a-t-il déclaré

Les membres fondateurs ne peuvent pas être relégués de la Super League, ce qui a été critiqué par les fans, les entraîneurs, les joueurs et les experts.

«Ce n’est pas un sport où la relation entre l’effort et le succès, l’effort et la récompense, n’existe pas. Ce n’est pas un sport où le succès est déjà garanti ou ce n’est pas un sport quand peu importe où vous perdez », a déclaré Guardiola.

«C’est pourquoi j’ai dit à plusieurs reprises, je veux la meilleure compétition, la compétition la plus forte possible, en particulier la Premier League. Ce n’est pas juste lorsqu’une équipe se bat, se bat, se bat, arrive au sommet et ne peut pas se qualifier car le succès est déjà garanti pour quelques équipes.

«Je ne sais pas ce qui va changer. [Even if] les gens disent: “Non, non, peut-être que quatre ou cinq équipes peuvent participer à cette compétition”, [then] qu’arrive-t-il aux 14 ou 15 qui ne jouent pas une bonne saison et à chaque fois seront-ils là? Ce n’est donc pas du sport. »

Le manager a rejeté les informations selon lesquelles City pourrait être expulsé de l’UEFA Champions League avec effet immédiat.

«Nous allons jouer la Ligue des champions la semaine prochaine [against Paris Saint-Germain] et nous allons essayer d’atteindre la finale et la saison prochaine nous allons jouer [it again] parce que nous le méritons, nous l’avons gagné [qualified for it] sur le terrain », a-t-il déclaré.