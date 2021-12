Pep Guardiola suggère que STRIKE résoudrait le « problème » des appareils

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, pense qu’une grève des joueurs et des managers est le seul moyen de résoudre la congestion des matchs.

Mais l’Espagnol insiste sur le fait que cela n’arrivera pas car les clubs souhaitent faire plaisir aux supporters pendant la période de Noël.

.

Guardiola pense qu’il y a trop de matchs dans la saison

L’empilement des rencontres festives a été remis en question, la crise du COVID-19 laissant les équipes encore plus étirées que d’habitude.

De nombreux managers ont suggéré que le bien-être des joueurs était ignoré, tandis que d’autres dans le jeu soutiennent qu’il s’agit d’une tradition de longue date qui devrait être respectée.

Et Guardiola voit les deux côtés de l’argument, mais insiste sur le fait qu’il n’y a qu’une seule façon de changer quoi que ce soit.

Il a déclaré : « La tradition du Boxing Day en Premier League est extrêmement importante. C’est une des caractéristiques, c’est pourquoi la Premier League est spéciale. Cela ne changera pas.

« J’adorerais jouer dans cette période avec beaucoup de matchs. C’est une tradition d’il y a des siècles. Le lendemain de Noël était si agréable pour les familles d’aller dans les stades. Je peux imaginer le 1er janvier à Londres – Arsenal contre Man City – ce sera tellement agréable.

.

Pep apprécie que les fans apprécient la tradition

« Le problème, ce sont les appareils. Le calendrier, 365 jours par an avec des devoirs internationaux pour l’équipe nationale, des compétitions énormes avec beaucoup de matchs.

« Les joueurs ont deux ou trois semaines de vacances en été et c’est à nouveau la saison. C’est trop.

« Les joueurs et les managers devraient-ils être tous ensemble et faire une grève, ou quelque chose du genre, parce que cela ne va pas être résolu simplement par des mots ? Pour la FIFA, la Premier League, les diffuseurs… les affaires sont plus importantes que le bien-être.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les joueurs allaient vraiment frapper, il a répondu lors d’une conférence de presse : « Non, je ne pense pas parce que nous voulons jouer, nous voulons continuer, faire plaisir aux gens d’aller au stade les 26 et 27 , 29, 31 et premier, et jouer à des jeux parce que nous aimons faire ça.

«Je ne dis pas qu’il y a une raison de faire la grève mais (il y a) plus de jeux et plus de jeux et moins de vacances. C’est un problème. »

