Pep Guardiola vise le 500e but en tant que patron de Man City contre Leeds pour devenir manager en moins de matchs en battant son rival de Liverpool Jurgen Klopp

Manchester City se prépare pour ce qui pourrait être une soirée historique contre Leeds United.

L’équipe de Pep Guardiola est actuellement en tête de la Premier League et pourrait étendre son avance avec sa 13e victoire de la saison s’elle s’impose face à l’équipe de Marcelo Bielsa.

Guardiola visera une frappe historique contre Leeds

Cependant, un seul but contre l’équipe du Yorkshire serait un record pour l’entraîneur-chef espagnol.

À l’heure actuelle, City a marqué 499 buts en 206 matchs de Premier League sous Guardiola.

Si son équipe marquait un but contre Leeds, alors l’Espagnol deviendrait le manager pour voir son équipe marquer 500 buts dans la compétition en le moins de matchs depuis le début de son mandat, Jurgen Klopp de Liverpool détenant actuellement le record ayant battu ce point de repère en 234 jeux.

Alors que City a une pléthore de talents offensifs qui pourraient marquer ce but historique, il y a un homme que Guardiola peut soutenir au-dessus des autres pour l’obtenir.

Sterling est l’attaquant le plus meurtrier de City sous Guardiols depuis qu’Aguero est parti

Raheem Sterling est un joueur qui faisait face à un avenir incertain au stade Etihad au cours des mois d’été après être apparemment tombé en disgrâce sous Guardiola.

La vérité est que l’international anglais est le talent offensif le plus fiable de la légende de Barcelone depuis son arrivée au club.

Le joueur de 27 ans a marqué 109 buts toutes compétitions confondues sous la direction de Guardiola, le deuxième plus grand pendant son règne en tant que patron de Man City derrière Sergio Aguero qui en a marqué 124 sous le patron décoré.

Pep Guardiola aura toute confiance compte tenu de la forme récente de Sterling

Sterling est le troisième joueur offensif le plus titré à avoir jamais joué sous Guardiola, avec Lionel Messi en tête avec 203 frappes stupéfiantes sous sa direction.

Avec Sterling de loin l’attaquant le plus prolifique sous Guardiola à City en ce moment, l’accent sera mis sur lui avant le choc de Leeds.

L’attaquant a inscrit son 100e but en Premier League contre les Wolves ce week-end et il espère poursuivre sa séquence à chaud devant le but contre l’équipe de Bielsa.

