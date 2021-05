Pep Guardiola voulait que le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, lui succède au Bayern Munich

Avant que Pep Guardiola n’annonce son départ du Bayern Munich à l’hiver 2015, le futur patron de Manchester City avait déjà un successeur en tête. Par Michael Reschke, qui était alors directeur technique du Bayern, Pep voulait alors l’entraîneur du Borussia Dortmund Thomas Tuchel pour reprendre le club après son départ.

Alors que la finale de la Ligue des champions se profile actuellement sur ces deux hommes, il est intéressant de voir à quel point ils semblent vraiment se noter. “Pour Pep, Thomas était son successeur naturel au Bayern Munich”, a déclaré Reschke (via Tz). “Il m’a dit: ‘Michael, tu dois t’assurer que Thomas vienne ici.”

Pep et Tuchel partagent un certain style, que vous pouvez voir sur cette image. Photo par Bernd Thissen / alliance de photos via .

Bien sûr, obtenir Tuchel était plutôt irréaliste à l’époque. Il était sous contrat avec BVB, et ils se battaient incroyable dans la ligue cette saison. Tuchel a montré son sens tactique en obtenant à cette équipe près de 80 points lors de sa première saison à la tête, l’un des totaux de points les plus élevés jamais obtenus pour un finaliste. Si le Bayern n’avait pas été un tel poids lourd cette année-là, il aurait pu remporter le titre.

Bien sûr, le Bayern a fini par embaucher Carlo Ancelotti à la place, ce qui était clairement une erreur avec le recul. Tuchel, pour sa part, a réussi à refuser aux Bavarois le DFB-Pokal l’année suivante, bien qu’il ait finalement été limogé pour s’être brouillé avec le conseil d’administration du BVB. L’Allemand s’est ensuite rendu au PSG, où il a fini par se qualifier pour la première fois en finale de l’UCL, s’inclinant contre le Bayern Munich 1-0. Maintenant, il a une autre chance de remporter le titre.

À quel point aurait-il pu être différent si Tuchel, plutôt qu’Ancelotti, avait reçu le contrôle de cette équipe du Bayern 2016/2017? Aurions-nous remporté la Ligue des champions cette année-là? L’ère Hansi Flick aurait-elle jamais eu lieu? Ce sera l’un des scénarios de simulation les plus petits et les plus intéressants de l’histoire du football. Peut-être qu’il aura même sa chance quelque part sur toute la ligne.