Pep : « J’ai toujours le sentiment que lorsque Barcelone ou le Real Madrid frappent à la porte des joueurs, il est difficile de dire non. »

C’est une sorte de règle non écrite, mais de manière générale, le prestige, la royauté, la marque, l’histoire – tout compte lorsque des joueurs vedettes signent des accords. Tout n’est pas une question d’argent, et parfois les joueurs en mettront moins pour se frayer un chemin vers un grand club comme le Real Madrid ou Barcelone. Cristiano Ronaldo a signé pour le Real Madrid en 2009 pendant une période sombre, par exemple – et le Barça et le Real ont de nombreux exemples tout au long de leur histoire d’attirer des superstars au cours de certaines de leurs pires années.

C’est ce à quoi l’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, a fait allusion lorsqu’il a répondu à une question sur le souhait de Ferran Torres de quitter son équipe pour signer pour le FC Barcelone cette fenêtre – un accord qui pourrait encore s’avérer compliqué en raison des règles de plafonnement des salaires de la Liga, qui insistent la signature dépend de la libération des joueurs par Barcelone.

« J’ai toujours le sentiment que lorsque Barcelone ou le Real Madrid frappent à la porte des joueurs, il est difficile de dire non », a déclaré Guardiola. « Si difficile. »

Ce que Guardiola dit est certainement vrai, et l’une des principales raisons pour lesquelles l’argument de l’été dernier de « Pourquoi Mbappe voudrait-il quitter le projet du PSG pour le Real Madrid? » n’a pas tenu le coup.

De toute évidence, cette idée a davantage changé maintenant compte tenu de la performance des deux équipes cette saison, mais il est généralement idiot de douter de la capacité du Real Madrid à persuader de se joindre à nous.