Pep Lijnders a de mauvaises nouvelles pour les fans de Liverpool

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Pep Lijnders a confirmé que Divock Origi ne jouerait pas dans le match de la Coupe Carabao de Liverpool contre Leicester City.

Liverpool est susceptible de tourner contre Leicester. Après tout, la Carabao Cup est souvent considérée comme une opportunité de reposer vos meilleurs joueurs. Surtout en cette période festive.

Cependant, bien qu’Origi soit toujours une option de rotation fiable, il ne pourra pas jouer dans celui-ci car il continue de se remettre d’une blessure dont il souffre depuis quelques semaines maintenant.

En effet, Origi est hors de combat depuis qu’il a marqué le but vainqueur contre l’AC Milan en Ligue des champions, et, malheureusement, il ne sera pas de retour pour celui-ci non plus.

Qu’est-ce qui a été dit sur Origi ?

Lijnders a eu de mauvaises nouvelles pour les fans de Liverpool après qu’on lui ait demandé une mise à jour sur la forme physique d’Origi.

« Non, il ne s’entraîne toujours pas avec l’équipe. Donc il ne reviendra pas, c’est notre meilleur buteur dans ce domaine, donc il va nous manquer ouais », a déclaré Lijnders.

Coup

C’est un peu un coup dur pour Liverpool et pour Origi.

Comme le dit Lijnders, Origi a été prolifique dans cette compétition au fil des ans. Il a marqué 11 buts en 15 matches de Coupe de la Ligue pour Liverpool depuis son arrivée à Anfield, et ils auraient pu en finir avec lui ici.

Il est peu probable que Liverpool risque ses superstars dans ce match, mais l’absence d’Origi peut signifier qu’ils sont obligés d’aligner un jeune joueur en première ligne.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’Origi sera de retour pour les demi-finales, si Liverpool parvient à aller aussi loin.

