Pep Lijnders révèle ses plans après avoir été interrogé sur la succession du patron de Liverpool, Klopp

Pep Lijnders a révélé qu’il prévoyait de revenir à la direction, mais a esquivé les questions sur la succession de Jurgen Klopp à Liverpool.

Lijnders remplaçait Klopp lors de la conférence de presse de la Coupe Carabao mardi alors que les Reds se préparent à affronter Leicester pour une place en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le sélectionneur néerlandais est l’homme à la pointe de la presse dans la compétition ces dernières années. Et le joueur de 38 ans envisage d’occuper un poste de cadre après la conclusion de son contrat en 2024.

Mis à part un séjour de six mois avec NEC en janvier 2018, lorsqu’il a tenté de faire passer le club au premier plan, le Néerlandais fait partie du personnel d’entraîneurs de Liverpool depuis 2014.

Il a été nommé nouveau directeur adjoint de Klopp en juin 2018 et est depuis son bras droit.

Mais avec le contrat de Klopp devant expirer en 2024, il y a toujours des spéculations sur qui pourrait le remplacer sur la sellette d’Anfield.

Lijnders a été présenté comme un remplaçant possible. Mais il a clairement fait savoir qu’il n’y penserait pas avant l’expiration de son contrat.

« C’est le plan (être à nouveau manager) », Lijnders mentionné. « C’est le plan, mais Jurgen le sait.

« Ce n’est pas le moment de parler de ces choses car j’ai un contrat jusqu’en 2024. Le moment venu, je m’assoirai avec ma direction et je verrai les options qui s’offrent à moi.

«Mais nous sommes au milieu de ce projet, ce beau projet, et après je déciderai. Mais définitivement, oui, c’est le plan.

« Ce n’est pas le moment de parler de ces choses (devenir manager de Liverpool un jour).

« Je parlerai avec ma direction en 2024 et nous verrons toutes les options qui sont sur la table. »

Pendant ce temps, Lijnders insiste sur le fait que la détermination à remporter des trophées est si élevée que même James Milner, 35 ans, rêve toujours d’argenterie.

Le milieu de terrain vétéran a remporté des titres de champion avec Manchester City et Liverpool, en plus de la Ligue des champions, de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs, mais le désir brûle toujours.

Lijnders : Ils s’entraînent à chaque fois comme si c’était une finale

Même un quart de finale de la Coupe Carabao à domicile contre Leicester est quelque chose qui doit être pris au sérieux.

« Vous devez regarder l’une de nos séances d’entraînement. Cela éliminera la question de la cupidité (pour les trophées), car ils s’entraînent à chaque fois comme s’il s’agissait d’une finale », a déclaré Lijnders.

« Si nous pouvons rendre même un simple rondo très compétitif, nous le faisons.

« Nous avons une équipe pleine de personnalités. Une escouade pleine de garçons qui rêvent encore. Disons que même James Milner a 35 ans et qu’il rêve toujours de gagner des prix.

« Il y a une opportunité d’atteindre une demi-finale et nous le savons et, bien sûr, si vous voulez être une véritable légende de Liverpool, vous devez également gagner des coupes.

« Mais nous ne cherchons pas plus loin que ce jeu. »

