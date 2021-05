Pep préféré à Xavi dans la recherche d’entraîneurs au Barca – Rapport

Il y a eu jusqu’à présent de nombreux noms «attachés» à la recherche d’entraîneurs de Barcelone. Par attaché, je veux dire qu’Internet a spéculé sur l’un des plus grands clubs du monde s’intéressant à certains des plus grands noms du coaching.

Nous sommes passés par Hansi Flick, Jurgen Klopp et Xavi Hernandez jusqu’à présent qui, selon la rumeur, intéressent tous Barcelone. Dans le cas de Flick et Klopp, ils ne se sont jamais intéressés à Barcelone. L’affaire Xavi est plus floue et franchement, j’ai appris à arrêter d’essayer de lire cette situation. Apparemment, Laporta a également exclu Xavi parce qu’il pense que ce n’est pas le bon moment pour la légende de revenir.

Le seul homme qui tient vraiment à Laporta est notre vieil ami Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a une chance de remporter enfin la Ligue des champions avec City samedi et Laporta prévoit de lui parler après le match. La victoire pourrait suffire à le libérer des Citizens et à se sentir à l’aise de retourner à un travail sûr comme le Barca. SARCASME.

Il y a aussi quelques autres noms évoqués. Joachim Low, Roberto Martinez, Marcelo Gallardo, Thierry Henry et Garcia Pimienta sont maintenant mentionnés alors que la recherche s’élargit.

Pep avait précédemment déclaré qu’il ne gérerait plus le Barca, alors Laporta a du pain sur la planche pour essayer de convaincre le patron de City de rentrer à la maison. Le président devrait également s’exprimer lors d’une conférence de presse demain matin, ce qui devrait être assez intéressant compte tenu de la situation managériale.