Pep revient sans De Bruyne, Conte reçoit Bielsa

20/11/2021 à 20h55 CET

Pol Ballus

Guardiola revient de la pause avec une infirmerie pleine. Manchester City accueille Everton dans l’un des matchs les plus marquants de la journée en Premier League, et ils devront le faire sans Kevin De Bruyne. Le Belge a été testé positif au Covid-19 à son retour de l’équipe nationale, et on s’attend à ce qu’il rate également le match de Ligue des champions contre le PSG. Grealish et Foden seront également dubitatifs.

Même ainsi, les célestes commencent comme favoris. En partie parce que l’Everton de Rafa Benítez ne traverse pas son meilleur moment. Les blessures de Calvert-Lewin et Doucouré ont pesé sur certains ‘toffees’, qui cumulent cinq journées sans gagner. Leurs précédents contre City ne s’améliorent pas : les Mancuniens l’ont emporté lors des sept derniers précédents.

Rafa Benítez ne pourra pas non plus compter sur Holgate, Andre Gomes ou Tom Davies, mais il pourrait récupérer Yerry Mina. Guardiola, quant à lui, récupérera Aymeric Laporte après avoir été expulsé lors de la défaite contre Crystal Palace par 0-2. Un résultat qui peut servir de prémonition : une équipe dirigée par Pep Guardiola n’a jamais été deux jours de suite, à domicile, sans voir la porte.

Conte veut sa première victoire

L’autre match de la journée se jouera à Londres, avec un intéressant Tottenham-Leeds. Deux équipes loin de leur meilleure version, mais avec du potentiel et des références pour promettre un spectacle.

Antonio Conte cherchera sa première victoire avec les ‘spurs’, encouragé par le grand moment qu’a montré Harry Kane avec l’Angleterre. Le capitaine revient dans la compétition après sept buts en deux matchs, et sa présence pourrait mettre fin à un bilan négatif pour Tottenham : s’ils ne composaient pas, ils resteraient sans voir la porte pour le quatrième jour consécutif. Quelque chose d’inédit dans son histoire. La mauvaise nouvelle est la perte de Romero, blessé avec l’Argentine.

Du côté de Leeds, Bielsa cédera une nouvelle fois une grande partie de ses options au talent différentiel de Raphinha. Bamford est toujours absent et Daniel James devrait occuper l’avant-garde pour tenter de briser un sort : les Blancs ont perdu leurs quatre derniers matches de championnat contre Tottenham.