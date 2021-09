Pep ronronne sur les adolescents de Man City après la déroute de Wycombe en Coupe Carabao

Pep Guardiola ronronnait sur les performances des adolescents de Manchester City après avoir regardé une brise latérale jeune dans les 16 derniers de la Coupe Carabao avec une victoire 6-1 sur Wycombe.

Six Ville les joueurs de l’académie ont fait leurs débuts dans la nuit, tandis qu’un autre adolescent – ​​Cole Palmer – a ajouté la touche finale avec un superbe premier but senior pour le club dans les derniers instants du match de troisième tour.

Phil Foden a marqué un but et obtenu deux passes décisives pour remporter les honneurs de l’homme du match, mais la soirée restera dans les mémoires des jeunes qui ont fait leur marque.

Conrad Egan-Riley, Finley Burns, Luke Mbete, Josh Wilson-Ebrand et Romeo Lavia ont commencé alors que Guardiola nommait une équipe déséquilibrée – une attaque puissante avec Foden, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Riyad Mahrez jouant devant une unité défensive non testé dans le football senior.

Ils ont obtenu leur premier examen lorsque Brandon Hanlan a donné l’avantage à Wycombe avec son premier but pour le club à la 22e minute, mais a répondu superbement alors que les buts de De Bruyne, Mahrez et Foden ont mis le résultat hors de doute avant la mi-temps.

Ferran Torres en a ajouté un quatrième, Mahrez a obtenu son deuxième en retard, puis Palmer a complété les choses avec style, courant de sa propre moitié avant de plier le ballon dans le filet.

“Je dois juste dire merci à l’académie”, a déclaré Guardiola. « Ils font tous un travail incroyable.

« Vous avez le sentiment que nous n’avons pas seulement un ou deux joueurs potentiels, mais beaucoup d’entre eux. L’académie leur donne les bonnes valeurs pour devenir de bons joueurs professionnels et ils ont le talent.

« On a le sentiment qu’on peut compter sur eux… On l’a un peu vu aujourd’hui et on sait à quel point ils sont bons. En tant que manager de la première équipe, je peux en profiter, je peux les utiliser.

Quelle est la prochaine étape pour Erling Haaland ? Man City, Chelsea, le PSG…

Le duo de la ville tient tête à “La Bête”

Mbete et Burns se sont vu confier la tâche peu enviable de marquer l’attaquant vétéran de Wycombe Adebayo Akinfenwa.

La vulnérabilité des coups de pied arrêtés a été révélée lorsque City n’a pas réussi à dégager un corner pour laisser l’ouverture à Hanlan, mais dans l’ensemble, ils ont l’air calmes et posés, et à l’aise de jouer comme l’attend Guardiola.

“Ils ont affronté une légende du football anglais, ce fut un plaisir absolu de le rencontrer”, a déclaré Guardiola à propos d’Akinfenwa.

« Ce n’est pas facile à faire, mais ils ont très bien réussi. Nous allons revoir le jeu et leur montrer comment résoudre les problèmes. Mais il n’y a pas eu une seule mauvaise performance.

C’était à peu près la nuit parfaite pour Guardiola. Alors que les jeunes impressionnaient, Foden a brillé lors de son premier départ de la saison et De Bruyne a franchi une nouvelle étape alors que le voyage de samedi à Chelsea se profile.

“Phil est blessé depuis deux mois mais Phil n’a pas besoin de beaucoup de matchs pour retrouver son rythme”, a déclaré Guardiola. « Il vit 24 heures sur 24 pour jouer au football et son physique est vif.

« Kevin, non, il a besoin d’une vraie pré-saison, il est blessé depuis la finale de Ligue des champions avec ce qu’a fait (Anthony) Rudiger, puis les Championnats d’Europe et l’équipe nationale.

«Il a besoin de rythme, mais c’est pourquoi il est si bon qu’il a obtenu 90 minutes, sachant que ce n’est toujours pas parfait mais étape par étape. C’est maintenant le moment de savoir que Kevin commence à être prêt.