PEP Stock estime les bénéfices écrasés et offre un excellent dividende

PepsiCo (NASDAQ :DYNAMISME) les actions sont devenues pétillantes cette semaine alors que les bénéfices ont écrasé les estimations, ce qui est une bonne nouvelle pour quiconque investit dans les actions PEP.

Pepsi a gagné 2,37 milliards de dollars, 1,70 $ par action, sur un chiffre d’affaires de 19,2 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en juin. Les bénéfices ont été de 19 cents par action en avance sur les estimations, et les revenus ont dépassé d’un milliard de dollars les prévisions.

Les boissons non alcoolisées ont obtenu le crédit. La direction a relevé ses estimations pour l’année, affirmant que la demande des restaurants était revenue à la normale. Les actions ont immédiatement dépassé les 5 $ et ont conservé le gain. Pepsi a ouvert ses portes le 15 juillet à plus de 154 $, une capitalisation boursière de 213 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice époustouflant de 28,6.

Mais le soda n’est pas la raison pour laquelle j’ai acheté le stock, et ce n’est pas non plus pourquoi vous devriez le faire.

Le stock PEP ne concerne pas que la nourriture

J’ai donné une couverture positive à Pepsi deux fois au cours de l’hiver, principalement au cours de son accord avec Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) pour ajouter des protéines végétales à ses collations.

Avec ses acquisitions de Frito-Lay et Quaker Oats (cette dernière achetée principalement pour ses boissons pour sportifs Gatorade), Pepsi est désormais la troisième entreprise alimentaire mondiale. (La nourriture n’est pas un terme que vous devriez prendre au pied de la lettre. Se nicher (OTCMKTS :NSRGY) est le numéro un, suivi de Anheuser-Busch InBev (NYSE :BOURGEON).

Les collations salées sont une grosse affaire. Le plan à long terme est d’ajouter des protéines au mélange, non seulement avec les produits de petit-déjeuner de Quaker Oats, mais des dizaines de produits Frito-Lay.

Ce travail vient à peine de commencer. J’ai identifié Pepsi comme le jeu le plus sûr, étant donné la valorisation exorbitante de Beyond. C’est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu’à présent. Pepsi est en hausse de 13,4% depuis mon article du 2 février, tandis que le stock de Beyond est en baisse de 27,5%. J’étais tellement excité par mon analyse que j’ai acheté des actions Pepsi pour mon compte de retraite, avec des dividendes réinvestis. Je suis en hausse de près de 20%.

Pensée à long terme

PepsiCo n’est pas aveugle aux effets sur la santé de ses produits. Il a récemment promis à l’Union européenne qu’elle réduirait le sucre de 25 % au cours des quatre prochaines années. Les Européens ont augmenté leurs taxes sur le sucre.

Mais il ne s’agit pas seulement de remplacer les Doritos par du pop-corn ou les chips de Lay’s par des SunChips. Pepsi déploie l’intelligence artificielle et l’analyse de données pour créer de nouveaux produits. Plus précisément, il utilise un outil appelé Tastewise, surveillant les menus, les recettes et les publications sur les réseaux sociaux. Cela a conduit à de nouvelles marques comme Off the Eaten Path avec des ingrédients comme les algues.

Inflation amicale

Les gains de chiffre d’affaires semblent assurés pour les prochains trimestres grâce à l’inflation.

Des coûts plus élevés pour les matières premières signifient que Pepsi peut augmenter les prix sans sacrifier la part. Cette croissance du chiffre d’affaires sera suivie d’une croissance du résultat net à mesure que l’inflation diminue et que les prix se maintiennent.

Les entreprises vendant des produits emballés de base comme Conagra (NYSE :CAG) peut avoir du mal à maintenir la ligne de prix alors que l’offre rattrape la demande. Pepsi, dont les marques de snacks sont souvent des achats impulsifs, peut être moins vulnérable. C’est ce que vous appelez « de bonnes et fortes augmentations de prix ».

L’essentiel pour les actions PEP

j’ai grandi sur Coca Cola (NYSE :KO) à New York, avant même de déménager à Atlanta il y a 40 ans.

Mais Pepsi est le meilleur stock pour moi.

C’est toujours un jeu défensif. Malgré son travail avec Beyond Meat, son utilisation de l’IA et son travail de laboratoire créant de nouvelles saveurs, Pepsi ne sera jamais un stock technologique.

Pepsi est un stock de revenu. Elle a pu augmenter régulièrement ses dividendes au cours des cinq dernières années. Il est en mesure de maintenir le payout, avec 2,3 milliards de dollars de cash-flow opérationnel sur le premier semestre.

Ce que veulent les investisseurs, ce n’est pas seulement un rendement de 2,8%, mais des flux de trésorerie et des bénéfices qui rendent le paiement durable. C’est ce que propose Pepsi, avec une marge de sécurité croissante dans le temps.

