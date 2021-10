Pep Tatché bat le record espagnol de l’heure dans la catégorie Elite

11/10/2021 à 17h54 CEST

Pep Tatché Lundi, il a battu le record national du temps de cyclisme sur piste, en vigueur depuis 50 ans, dans la catégorie Elite en parcourant 44 kilomètres et 834 mètres sur la piste du vélodrome des Illes Balears à ce moment-là.

Le précédent record (43 kilomètres et 864 mètres) était détenu par Roberto Palavecino depuis le 31 octobre 1971 et l’a établi dans le vélodrome d’El Tiemblo (Ávila).

Tatché, 47 ans, qui est également l’actuel détenteur du record du Master 40 de l’épreuve d’une heure, a effectué 179 tours du vélodrome de Palmesan pour battre le record de Palavecino.

« J’ai souffert mais je suis heureux. Il faisait très chaud sur la piste et j’ai eu plusieurs bouffées de chaleur, notamment aux kilomètres 15 et 35. Parfois j’ai prié pour ne pas descendre en dessous de 44 (kilomètres) », a déclaré le cycliste catalan après avoir atteint un objectif pour lequel il s’était préparé « consciencieusement », comme il l’a souligné.

Le nouveau record de temps espagnol en cyclisme sur piste est désormais officiel et a été supervisé par Jordi Gual, commissaire de l’Union cycliste internationale, qui en a attesté la validité, avec Pedro Martorell (compteur de tours) et Pere Mateu (chrono).

Le Dr Teo Cabanes, avec Jorge Medialdea, était responsable du contrôle antidopage que le cycliste catalan a subi une fois le test terminé.

Tatché a confirmé dans la capitale des Baléares qu’il est, depuis 2017, l’Espagnol le plus rapide dans les catégories Master et Elite, malgré le fait qu’il ait roulé en dessous du temps qu’il a établi en 2017 (46 272 kilomètres) dans la modalité master et sur le même scène.

Tatché a pédalé au vélodrome des Illes Balears en présence du directeur général des sports du gouvernement des Baléares, Carles Gonyalons, du directeur du complexe sportif, Joan Llaneras, de divers directeurs du cyclisme insulaire et de toute sa famille.

Ingénieur de profession, le nouveau recordman national de l’heure dans la catégorie Elite a déclaré que, pour l’instant, il ne se posait pas de nouveaux défis : « Je vais à la plage pour me reposer, l’effort a été grand, mais il ça en valait la peine », a conclu Pep Tatché.