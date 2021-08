Pepas: la sensation à succès de Farruko sur TikTok

Après le phénomène Bad Bunny, il y avait bien longtemps que la musique urbaine n’avait pas connu un hit aussi rapide que « Pepas », interprété par le Portoricain Farruko, qui domine l’été musical dans ce type de musique en République dominicaine.

Formellement, la chanson numéro 1 est tenue par Bad Bunny au rythme de « Yonaguni », suivi de près par les chansons de son collègue Raw Alejandro (« Todo de ti »), mais la rue est dominée par Farruko à force de « Pepas » .

L’audio-vidéo de “Pepas” sur YouTube enregistre déjà 14 millions et est l’un des plus populaires dans les centres de divertissement de la capitale dominicaine, selon un sondage de Listín Diario.

La chanson suit les traces de sa précédente, “Love 66”, aux côtés du rappeur de Staten Island CJ. A cette sortie s’ajoutent ses cinq nominations aux Premios Juventud 2021 pour sa chanson “La Tóxica” et ses collaborations “Relationship Remix” avec Sech, Rosalía, Daddy Yankee et J Balvin, et “Si Me Dices Que Sí” avec Reik et Camilo .

Farruko démontre sa capacité caméléon à surprendre ses adeptes, allant dans le sens du son de la musique latine / EDM.

Il commence l’interprétation de la chanson accompagnée d’une mélodie lente, qui se transforme rapidement et conduit à profiter de la danse et de la fête.

Pour correspondre parfaitement à l’atmosphère optimiste et à l’énergie de la chanson, Farruko tisse magistralement une histoire de divertissement complet en boîte de nuit avec ses amis les plus proches profitant de la vie et de la musique.

L’exposant urbain vient d’annoncer son retour sur scène avec sa première tournée dans les stades aux États-Unis, LA 167 (La Uno Seis Siete) Tour fera des arrêts dans plus de 12 villes aux États-Unis et à Porto Rico et sera présenté par la société de divertissement, de marketing et de médias Loud And Live.

Le 167 débutera en novembre 2021 pour se terminer dans son Porto Rico natal en février 2022.

Farruko est également entré dans l’histoire en vendant des billets lors de la prévente de son spectacle le 5 février 2022 au Coliseo de Puerto Rico, ajoutant le 4 février 2022 comme deuxième date.

Et avez-vous déjà entendu ce grand single de Farruko ? Qu’est-ce que tu en penses?

comme toujours, nous vous laissons le lien pour que vous puissiez en profiter.