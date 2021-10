Pepcom 2021 : Catalyst annonce des boîtiers étanches pour iPhone et AirPod

Lors du Pepcom Holiday Spectacular 2021 à New York, Catalyst a annoncé une nouvelle gamme de coques étanches pour AirPods et a fait évoluer le design de sa coque de protection pour iPhone 13.

89,99 $ USCouleurs: Noir furtif (iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max)Couleurs: Noir furtif | Bleu marin (iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max)

5 fois plus étanche que le principal concurrent, le boîtier Total Protection scelle l’appareil en gardant l’eau à l’extérieur jusqu’à 33 pieds (10 m) et l’ingénierie à coussin d’air permet une spécification de chute de 6,6 pieds (2 m), + 65% de protection contre les chutes supérieure à celle militaire normes. Chaque étui Total Protection est lavable à l’eau et au savon. Les étuis peuvent également être nettoyés avec des désinfectants approuvés par l’EPA pour garder votre étui propre et sûr. L’étui Total Protection est compatible avec le chargement sans fil MagSafe et QI et dispose de 2 attaches d’angle compatibles avec divers articles de notre gamme Crux Gear ainsi qu’avec les longes flottantes.

34,99 $ USCouleurs: Noir furtif | Cuirassé Gris | Rouge Flamme | Bleu océanique | Brillent dans le noir

La série de boîtiers étanches Vibe est une conception incurvée en une seule pièce pour les derniers AirPods. Il est livré avec un mousqueton gratuit pour vous permettre de l’accrocher facilement à votre ceinture, votre sac ou votre sac à main. Chaque boîtier a des nervures d’étanchéité pour garantir qu’il est étanche jusqu’à 3,3 pieds (1 m) et résistant aux chutes jusqu’à 4 pieds (1,2 m). De plus, le boîtier est compatible avec les chargeurs sans fil/QI et il existe également une prise étanche pour un accès facile au câble Lightning standard.

34,99 $ USCouleurs: Noir furtif

Les étuis de protection totale pour AirTag sont résistants aux chutes et étanches – 100 fois plus étanches (330 pieds) par rapport à un appareil AirTag nu – et conçus avec des bords surélevés pour protéger des chocs et des rayures. Chaque étui est doté d’une protection contre les chutes 810G de la norme militaire de 10 pieds. Il est disponible en trois options de fixation pour sécuriser facilement à peu près n’importe où, sur tout ce que les utilisateurs veulent garder en sécurité. Hang-It : livré avec un porte-clés et un mousqueton qui peuvent être attachés à n’importe quoi, de la médaille d’un animal au sac à dos d’un enfant. Clip-It : s’attache à la plupart des sangles, y compris les colliers pour animaux de compagnie, les sangles pour appareil photo et les lacets. Stick-It : possède un autocollant amovible 3MTM VHBTM intégré qui peut être fixé facilement sur la plupart des surfaces planes.

39,99 $ USCouleurs: Noir furtif | Clair (iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max)Couleurs: Bleu Pacifique | Lumineux dans le noir (iPhone 13 Pro et 13 Pro Max)

L’étui Active Defense Influence pour la série iPhone 13 est conçu avec un dos givré sans empreintes digitales lui donnant un look sophistiqué et sur mesure. La conception de haute technologie et l’ingénierie à coussin d’air permettent une spécification de chute de 10 pieds (3 m) – une protection contre les chutes 2,5 fois plus élevée que les normes militaires. L’étui est également conçu avec un son avant unique qui offre un son 30 % plus fort par rapport à un iPhone nu. Il est parfait pour les appels vidéo, regarder des vidéos, écouter des podcasts ou jouer à des jeux mobiles. Avec le commutateur de sourdine instantanée signature de Catalyst, tout ce que vous avez à faire est de tourner et d’entendre le clic.