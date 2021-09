Pepe Aguilar gronde Ángela Aguilar en pleine diffusion en direct – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Pepe Aguilar s’est préparé à réaliser une émission en direct via son compte Instagram pour parler avec ses fans et faire un reportage sur la nouvelle tournée qu’il présentera avec Ángela Aguilar aux États-Unis, mais la mauvaise connexion a causé sa mauvaise humeur et accessoirement une réprimande à sa fille .

Lors d’un voyage à l’aéroport, l’interprète de “Por Mujeres Como Tú” testait sa connexion Wi-Fi tout en réalisant le live, à ce moment-là apparaît Angela, qui cherche à aider son père dans la tâche de transmission.

Dans la vidéo, on observe comment plusieurs fois la chanteuse interrompt son père “en essayant” de l’aider à finir les phrases qu’il disait, au début le fils de Don Antonio Aguilar l’ignore mais à la fin il cherche à trinquer avec les téléspectateurs Instagram, à quel point Pepe, elle ne pouvait pas supporter une autre interruption d’Angela et lui crie “Tais-toi”, faisant ainsi référence au fait qu’elle était insolente.

Informations de Cadena Noticias