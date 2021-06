Pepe Aguilar réduit son fils de la moitié de son salaire pour manque de ponctualité

in

Le chanteur et ses enfants ont eu une interview avec l’émission Ventaneando où ils lui ont demandé qui des trois était le plus en retard. Après une toux suspecte d’Angèle, qui lui a touché l’épaule, comme pour dire que c’est lui qui est arrivé le plus tard des trois, Pépé a précisé que quelqu’un d’autre dans le trio n’était pas célèbre pour sa ponctualité lorsqu’il quittait les hôtels à l’heure.

« (Je) zéro. Il s’agit d’un manque de ponctualité à la sortie des hôtels ; Pas tellement sur les répétitions, sur les spectacles… Il est arrivé un moment, pour voir qui sont les plus ponctuels, que j’ai dû dire ici au jeune homme (Leonardo) : ‘la prochaine fois que tu es en retard, je Je ne vais pas vous payer pour le spectacle.

Angèle Il a précisé que bien que son frère ne soit pas resté sans salaire, il ne recevait que la moitié de son salaire et que son père l’avait prévenu que s’il recommençait, il le laisserait sans argent. «Il était en retard la prochaine fois parce qu’il voulait en quelque sorte me tester. (Il était en retard) environ 15 minutes. “