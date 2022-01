Pepe Álvarez ne clôt pas la réforme du travail : « Le plus important reste à négocier : le licenciement »

01/01/2022

Quel est le bilan mondial de 2021 ?Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une année pandémique, je pense que le bilan est positif. J’ai le sentiment que c’est allé au-delà de ce qui est strictement la gestion de la pandémie et il y a toute une série de problèmes que nous avons abordés qui sont structurels, fondamentaux, et qui vont persister dans le pays au fil des années. Et lorsque nous sommes dans une situation comme celle dans laquelle nous nous trouvons, il est apprécié qu’il soit visualisé que des choses sont faites qui ne sont pas simplement en train de s’embrouiller. Il est clair qu’il y a des problèmes qui sont là : le prix de l’électricité, que la moyenne soit inférieure à celle de 2018 ou non, est un problème sérieux ; en partie circonstanciel et en partie substantiel. Nous avons un système énergétique qui est loin d’être optimal, et qui mérite des mesures conçues pour avoir les instruments qui ne feront plus jamais déborder le prix de l’énergie de manière incontrôlable. Là, nous pensons qu’il est indispensable que l’Etat intervienne ; Il n’aurait jamais dû quitter ce secteur et maintenant il est plus évident que la présence de l’État aurait été indispensable pour contrôler le prix de l’énergie, non seulement pour le consommateur, mais aussi pour l’industrie, ce qui est aussi très important.Nous sommes face à une année électorale, avec des rendez-vous avec les urnes au moins en Castilla y León et en Andalousie… Craignez-vous que le climat politique et social ne se raréfie ?Je pense qu’il est très difficile que cela devienne plus rare qu’il ne l’est déjà. Mais ce qui est évident, c’est qu’une année électorale comme celle-ci laissera peu de place à des politiques de fond, car on vivra avec un œil sur les urnes. C’est aussi une année électorale pour la CEOE qui a signé la réforme du travail par les cheveux et a décroché le dernier pacte sur les retraites.Est-ce que ce seront des mois difficiles pour le dialogue social ?Eh bien, nous pensons toujours que ça va être des mois difficiles. Avant de me mettre d’accord sur la réforme du travail, je ne tenais même pas pour acquis qu’elle allait être convenue avec l’employeur. En tout cas, je crois que le dialogue bipartite va faire son chemin. Cela va bien au-delà de la conjoncture politique car nous avons des négociations collectives en cours qui, si elles ne sont pas traitées par un accord-cadre, seront certainement pleines de conflits, et nous ne pourrons pas introduire certaines des questions sur lesquelles nous nous sommes mis d’accord dans le réforme du travail afin qu’ils puissent être développés dans les conventions collectives.Justement, l’UGT et CCOO ont récemment manifesté au siège de la CEOE pour réclamer cet accord-cadre, voyez-vous le pacte possible ?La phase de négociation avec le gouvernement étant close, il semble qu’il n’y ait aucune excuse pour ne pas le faire, n’est-ce pas ? Je crois qu’on va non seulement devoir pousser plus fort, mais qu’on va élever notre niveau d’exigence dans les conventions collectives, qui est la porte qui forcera la CEOE à s’asseoir et à négocier une entente générale.Une fois la réforme du travail approuvée, que reste-t-il à négocier sur le marché du travail dans les prochains mois ? J’oserais dire que le plus important reste. Jusqu’à présent, nous n’avons abordé que les trois questions sur lesquelles le gouvernement s’était engagé avec l’Union européenne. Nous avons en suspens les causes du licenciement, la procédure de l’ere ou le coût du licenciement lui-même. Ce sont des questions que nous allons devoir aborder avec l’Exécutif ; Bien sûr, tout de suite, ce sera très difficile, mais nous allons insister, car en réalité, nous sommes à mi-chemin des changements de fond dont la législation du travail de notre pays a besoin.Que recommanderiez-vous aux groupes parlementaires pour proposer des amendements à la réforme du travail, puisqu’il s’agit d’un texte approuvé par les employeurs, les syndicats et le gouvernement ?Nous ne sommes pas non plus confrontés à un nouveau problème; Nous nous sommes mis d’accord avec le gouvernement sur la question intérimaire et lors du débat parlementaire, il a été ouvert sur la chaîne. Nous avons donc nous-mêmes négocié avec certains groupes afin que certains des amendements soient des propositions tombées pendant la période de négociation. Nous avons également accepté la réforme des retraites, et celle-ci est passée pratiquement intacte par le Congrès des députés. Je crois qu’avec la réforme du travail il faudra voir dans les semaines à venir comment les groupes qui soutiennent le gouvernement veulent la modifier. Nous sommes parvenus à un accord de bonne foi, ce qui nous semble très positif, mais il est également évident que nous avons laissé des choses en suspens, et si les députés sont prêts à le modifier, nous devrons travailler dans cette conjoncture.Les groupes nationalistes veulent des négociations collectives plus autonomes, et les patrons refusent car ils disent que cela menace « l’unité du marché & rdquor; Que pensez-vous de donner plus de pouvoir aux accords régionaux ?Je crois que les accords territoriaux ont du pouvoir. Surtout les sectorielles, qui ne sont pas tant autonomes que provinciales ; ils ont un poids très important dans les relations de travail de notre pays. Je ne sais pas comment vous pouvez obtenir plus de puissance ; Dans tous les cas, les cadres complets des relations de travail dans les Communautés autonomes nous feraient face à une folie déraisonnable des compétences. Les politiques fiscales ont commencé là-bas, et c’est aujourd’hui l’un des principaux fardeaux sur le cadre économique de notre pays. Je pense qu’il faut réfléchir aux conséquences d’une telle démarche, car elles ne sont pas toujours ascendantes ; parfois, ils sont à la baisse.La réforme du travail prévoit plus de sanctions pour les employeurs qui enfreignent les règles ; Mais ces amendes sont infligées par l’Inspection du travail, et les syndicats se plaignent que leurs effectifs sont très insuffisants.Lors de la négociation, nous avons proposé que le nombre d’inspecteurs du travail soit multiplié par deux en quatre ans. Pas seulement des modèles, mais tous les médias. L’Inspection a été sous-financée pendant longtemps, tant en personnes qu’en d’autres éléments, comme la possibilité d’accéder à d’autres bases d’informations de l’administration elle-même. Je pense que cela est essentiel si nous voulons que les nouvelles règles aient un effet dans la pratique. Il ne viendrait à l’idée de personne d’approuver un code de la route sans avoir des policiers pour l’appliquer, et dans ce cas la même chose se produit : nous pouvons avoir des lois du travail de premier ordre, que sans un nombre suffisant d’inspecteurs du travail nous ne serons pas sur la bonne voie . Pour cette raison, le gouvernement a un accord pour augmenter la dotation, et il s’agit maintenant de voir de combien et de quelle manière elle peut être avancée, également technologiquement.L’une des négociations en cours pour cette année est la nouvelle phase de la réforme des retraites. Parmi les changements que demande l’Europe, figure l’augmentation du nombre d’années de calcul du montant de la retraite.Comment affrontez-vous cette négociation ?Il n’y a rien à dire ; il n’y a pas de cas. L’accord sur les retraites a touché à tous les extrêmes, et il reste à casser les plafonds maximaux [de cotización], mais peu importe combien le Fonds monétaire international ou d’autres insistent, nous n’envisageons pas d’ouvrir une autre négociation. L’accord est passé, la Sécurité sociale continue d’appliquer le pacte de 2011, qui d’ailleurs ne finira de se déployer qu’en 2027, et cette année l’extension de la période de calcul à 25 ans est entrée en vigueur. Et il n’y a rien d’autre à dire. Avec nous qui ne comptons pas, même pas pour s’asseoir à une table, pour parler de ces questions.2021 a été une année de changements pour l’UGT, avec un Congrès dans lequel ils ont renouvelé les équipes et même le nom : Union Générale des Ouvriers et Ouvriers Quelles priorités sont posées pour 2022 ?La priorité du syndicat est la négociation collective et la hausse des salaires : c’est l’axe central de notre politique pour 2022. En effet, le salaire moyen en Espagne a pratiquement stagné depuis 2008. C’est vrai que les accords ont augmenté, mais parce qu’il y a beaucoup les personnes qui ont conclu des accords sur les bas salaires. D’autre part, l’entrée en vigueur de la réglementation qui vient d’être approuvée exige que l’on maximise l’action syndicale, bien sûr dans les entreprises où nous sommes, mais aussi qu’on essaie d’étendre l’union afin de contrôler ce qui se passe avec d’éventuels contrats et si la réglementation est appliquée, de nouvelles règles en matière d’accords ou de sous-traitance. Et le syndicat doit continuer à grandir, il doit continuer à devenir plus transparent, plus ouvert à la société, surtout d’une manière très particulière aux jeunes et aux femmes. L’approbation lors du dernier Congrès de mettre les travailleuses en premier dans le nom est une déclaration de principes sur la mesure dans laquelle nous voulons consacrer l’action syndicale aux femmes, qui sont un groupe clairement discriminé dans le monde du travail. Les femmes, et les jeunes aussi, subissent la majorité des contrats temporaires ; d’où l’importance de l’évolution de la réglementation récemment approuvée, et c’est là-dessus que nous allons concentrer notre travail.