Pepe Reina, élu meilleur gardien de Serie A 2020-2021 par le CONI

20/09/2021 à 16h06 CEST

L’Espagnol Pepe Reina, gardien de la Lazio, a été récompensé ce lundi par le Comité national olympique italien (CONI) comme meilleur gardien de la Serie A italienne 2020-2021.

reine, un gardien madrilène de 39 ans, a reçu le prix de l’ancien gardien italien Dino zoff dans le hall d’honneur du CONI, a rapporté la Lazio dans un communiqué.

Le gardien de la Lazio a pris une place de titulaire l’an dernier devant l’Albanais Tomas Strakosha et l’a gardé cette saison en Serie A.

Le Madrilène, ancien de Liverpool, du Bayern Munich ou de Milan, entre autres, a disputé quatre matches cette année, avec deux victoires, un nul et une défaite.

Dans sa brillante carrière, reine Il a remporté une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe avec l’équipe nationale espagnole, un titre de champion d’Allemagne, la Coupe d’Italie et la Coupe de la Ligue, la FA Cup et la Community Shield (Super Coupe) en Angleterre.