Pepillo Origel inquiet pour les enfants d’Inés Gómez Mont | .

Le célèbre hôte de télévision Inés Gómez Mont social assurant qu’il est innocent et qu’elle n’a commis aucun type de criminalité, de même qu’elle continue de se défendre bien qu’elle n’ait pas observé les dossier de recherche contre lui de première main.

Également au programme aujourd’hui ce Libération et c’était quand Pepillo Origel était très préoccupé par fils du conducteur, qui a peur d’être laissé seul et à la dérive sans pour autant sa mère.

C’était cette semaine même quand Pepillo Origel était aujourd’hui le chef d’orchestre apparu pour la section de spectacles le matin de Télévision commentant la situation avec Inés Gómez Mont.

Aussi aussi à côté de Martha Figueroa, Pepillo Origel parlait du cas d’Inés après qu’elle ait été accusée avec son mari Víctor Manuel Álvarez Puga pour les crimes que nous avons déjà mentionnés à plusieurs reprises, c’est ainsi qu’il a souligné qu’il ne se considérait pas comme un très bon ami d’elle

Cependant, bien qu’il ne se considère pas si proche, il a montré son inquiétude pour ses six enfants, car s’il est détenu, cela pourrait également affecter le bien-être et l’avenir de ses enfants, ce qu’il n’aimerait pas du tout.

“Mais en tant que femme mère de six enfants, elle aura ses raisons de ne pas montrer son visage pour le moment, car à un moment donné, ils peuvent l’attraper et la mettre même avec les gros trafiquants de drogue et tout.”

C’est ainsi que les enfants ont montré cette préoccupation qu’ils ne sont absolument pas responsables de tout ce que fait leur mère et que malgré tout ce qui pourrait les affecter, Inès doit avoir de bons avocats pour l’aider dans son dossier.

“La vérité c’est que ça me rend très triste, ça me fait très mal à cause des créatures à cause de qui il est, il va falloir bien voir comment il va faire tout ça car c’est assez délicat.”

De cette façon, Pepillo Origel a montré son côté humain et a pris soin de ses petits, en pensant à quelle pourrait être la meilleure solution pour tout cela, mais pour l’instant nous devons attendre et bien sûr que dans Show News nous vous apporterons des mises à jour sur ce cas intéressant et intrigant.