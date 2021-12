Pepita Gomís était une pionnière de la télévision : Luis de Llano – El Sol de México

La famille de Pepita Gomis (décédé ce dimanche matin) a toujours été très proche du producteur Luis de Llano, car pendant des décennies ils ont eu une amitié étroite, qui a été transférée au domaine professionnel dans le années 60.

️ Pepita Gomís, la mère de l’acteur Héctor Suárez, est décédée

C’est grâce à une proposition de Luis de Llano Palmer, que le présentateur est venu au petit écran avec le programme « Télématernelle« (1963-1968), une émission basée sur l’américaine »Salles de pause« , où il donnait des cours aux enfants.

Dans une interview avec Le soleil du Mexique, Luis l’a décrit comme « un pionnier de la télévision mexicaine« , qui avait aussi beaucoup de charme, et qui lui a permis de se connecter avec les enfants de l’époque.

« Télématernelle« C’était une idée nouvelle, cela marquait un avant et un après, c’était une façon de regarder la télévision pas seulement des dessins animés, c’était une façon plus intelligente de parler aux enfants à travers la télévision, de les guider dans beaucoup de choses », a-t-il expliqué à Le soleil du Mexique.

« C’était un programme culturel, car c’était comme une salle de classe, et il parlait un langage très clair et un père aux enfants, mais c’était un pilier important de la télévision mexicaine », a-t-il ajouté.

Au-delà de cette relation professionnelle qui unissait les deux familles, il y avait une grand chéri personnellement. L’écrivain a également déclaré qu’ils se sont rencontrés grâce à l’actrice espagnole Maria Rivas, ex-femme de Luis de Llano Palmer, parce qu’elle était une voisine des Gomis, lorsqu’elle a déménagé au Mexique à la fin des années 50.

L’amitié était si intime que même Palmer a prêté sa maison de Les collines pour le mariage de Pépite Oui Hector Suárez en 1965, et depuis lors, ils sont restés très proches du couple. Par conséquent, ils ont passé plus de temps en dehors des caméras et ont pu rencontrer la personne derrière la star.

« Elle était d’une gentillesse charmante, très aimable et dévouée », a-t-il déclaré. « Nous étions tous des enfants de l’exil, tant la famille Gomís comme le mien est venu des exilés de Espagne Après la guerre civile, nous avions beaucoup de points communs dans nos réunions. Pepita était très gentille et unique, sa façon de vivre était merveilleuse », a-t-il conclu.