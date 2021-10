Peppa Pig se plaint à Adele d’avoir refusé une collaboration avec elle

« Je suis désolé, je suis désolé. J’ai passé trois ans à te voir.Adele a répondu, se référant probablement au temps qu’elle a passé à regarder l’émission avec son fils Angelo. « Je suis profondément désolé. Chaque fois que vous voulez entrer dans des flaques boueuses, je suis avec vous, les filles. Je me suis senti terrible au moment où je l’ai dit « .

Bien sûr, à l’émission de radio, ils se sont bien amusés à rire de ce message et de la réaction épique d’Adele. Mais la meilleure chose est que le chanteur anglais sortira son album 30 le 19 novembre de cette année et il a même donné un petit aperçu du son de l’album. En discutant avec Zoe Ball de la BBC du choix du single à sortir en premier, elle a déclaré que cela se résumait à trois chansons, dont Easy On Me. Une autre option était une chanson inspirée du duo de musique électronique Goldfrapp, et la troisième qu’elle a décrite comme une « auteur-compositeur-interprète de piano des années 70 ». Juste très charpentiers, très Elton [John] ».