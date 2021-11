Pepper est une chanteuse pop bien-aimée

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

The Masked Singer vient de lancer son deuxième concurrent de la soirée. Quelques instants après l’élimination de Jester lors de l’épisode de mercredi soir, un autre chanteur du groupe A était parti. Pendant que The Bull et Skunk avancent, Pepper a terminé. Faites défiler pour connaître l’identité de Pepper (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Après une frayeur au milieu du spectacle où Ken Jeong a appuyé sur le bouton « Qui est-ce? et a deviné à tort Sara Bareilles, nous avons fini par apprendre la véritable identité du chanteur. Il s’avère que Pepper était Natasha Bedingfield. Bedingfield, 39 ans, est surtout connu pour ses singles « Unwrite », « Pocket Full of Sunshine » et « These Words ».

Il y avait en fait une supposition correcte du juge cette fois-ci. Nicole Scherzinger a reconnu la voix de Bedingfield et a bien compris. Les autres juges n’ont pas eu autant de chance. Robin Thicke passe de Carly Rae Jepsen (sa première impression) à Mandy Moore. Jenny McCarthy est passée de Lana Del Rey devinée à Dido. Ken Jeong est passé de Kesha à P!nk, et le juge invité Will.i.am est allé avec Sia.

La sortie de Pepper est intervenue quelques instants après Jester (Johnny Rotten des Sex Pistols) et une semaine après Beach Ball, qui était en fait deux concurrents dans un même costume (les stars de la télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo). Auparavant, nous avons rencontré Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer of The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende du R&B Toni Braxton), Octopus (Los Angeles Laker joueur Dwight Howard) et Mère Nature (actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.