Pepper Farms lève 1 million USD comme financement de démarrage pour développer son activité

Pepper Farms organise la production de légumes en créant un réseau de fermes avec une gestion virtuelle de bout en bout, une agronomie personnalisée et des liens directs avec le marché.

La startup Agritech Pepper Farms a levé 1 million de dollars (environ 7,39 crores de roupies) auprès d’investisseurs pour développer son activité. La startup aide les agriculteurs à organiser le cycle de vie de la production de légumes en commençant par les plantations jusqu’à la récolte et la vente.

Dans un communiqué, Pepper Farms a déclaré avoir obtenu 1 million de dollars US dans le cadre d’un cycle de financement de démarrage dirigé par AxilorVentures et Himanshu Aggarwal, cofondateur d’Aspiring Minds.

Parmi les autres participants au tour figuraient Tarun Khanna (Harvard Business School), Raman Uberoi (ex-COO CRISIL), Sunil Kalra (Via Projects), Rahul Jain (co-fondateur Epigamia).

« La société vise à utiliser le capital pour renforcer ses opérations via une technologie de pointe et une pile agronomique », a-t-il déclaré. Pepper Farms, basée à Gurugram, a été fondée par Saurabh Singla, un ancien de l’IIT Guwahati et Shalini Aggarwal, comptable agréée, un ancien de la SRCC.

La startup travaille directement avec les propriétaires de fermes, les agriculteurs et les autres acteurs impliqués dans la chaîne de valeur de la production de légumes. L’entreprise a pu étendre ses activités dans les principales régions agricoles du pays, notamment le Pendjab, l’Haryana, l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh, gérant des dizaines de fermes.

Saurabh Singla, cofondateur et PDG de Pepper Farms, a déclaré : « en train de devenir le réseau de fermes protégées à la croissance la plus rapide en Inde, nous visons à produire 1 000 acres supplémentaires sous Pepper Farms au cours des 12 prochains mois. » L’entreprise vise à perturber l’industrie agricole avec son agronomie, ses opérations et ses stratégies de commercialisation, a-t-il ajouté.

« L’idée était de réduire les inefficacités qui affligent l’écosystème agricole. En structurant de petites fermes fragmentées, nous sommes en mesure d’avoir un impact sur la vie de centaines d’agriculteurs, de main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée, tout en offrant une production de qualité pour les masses », a déclaré Shalini Aggarwal, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Pepper Farms.

La startup vend ses produits quotidiennement à travers des mandies, des commerces en ligne, des commerces de détail modernes et des restaurants via sa solide chaîne d’approvisionnement, selon le communiqué.

