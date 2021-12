Pepper Keenan ne voulait plus jouer avec Down à moins que Kirk Windstein ne revienne

Dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock, Poivre Keenan parlé de VERS LE BASles plans de reprendre les tournées en 2022. Les plans pour certains spectacles mettant en vedette Keenan, chanteur Philippe Anselme, guitariste Kirk Windstein, le batteur Jimmy Bower et bassiste Pat Bruders performant VERS LE BASle premier album désormais classique de 1995, « NOLA » dans son intégralité pour célébrer son 25e anniversaire ont été mis à l’écart en raison de la pandémie mondiale.

« Tout le monde essaie juste de prendre de l’air », Poivre mentionné. « Nous avons joué psychopathe [Las Vegas festival] à Vegas et nous avons joué au Fillmore à la Nouvelle-Orléans, et c’étaient tous les deux des concerts claquants. Nous avons fait des diffusions en direct. C’était tellement bizarre d’être assis sur le cul pendant un an, littéralement. Nous avions prévu de la merde partout, putain d’endroit – les deux [DOWN and CORROSION OF CONFORMITY, Pepper‘s other band]. Et nous venons d’être entravés. Alors maintenant, nous essayons simplement de le remettre en place lentement sans aller trop vite. Mais, oui, c’est définitivement sur le radar. »

Keenan a poursuivi en disant que c’est assez spécial d’avoir Windstein de retour VERS LE BAS après six ans d’absence. Un membre fondateur de VERS LE BAS, Windstein a quitté le groupe en 2013 afin de se concentrer sur PIED-DE-BICHE et sa vie de famille. Il a été remplacé par Bobby Landgraf, VERS LE BASl’ancien technicien de la guitare qui était auparavant dans COMPAGNIE DE MOTEUR GAHDZILLA, une tenue des années 90 comportant également Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX, TOUR DE GUET), et HONKY. Windstein a annoncé son retour à VERS LE BAS en 2019 et a joué son premier spectacle avec le groupe en août 2020 lors d’un événement spécial diffusé en direct surnommé « La chute du quart de siècle ».

« [Kirk] était notre chaînon manquant », Poivre Raconté Rock classique ultime. « Et j’ai dit à tout le monde, j’ai dit ‘Je ne vais pas le faire à moins Église‘est dans le groupe.’ J’ai appelé Église. Église a dit: ‘Je suis dedans.’ Nous sommes devenus fous. Nous étions hors de notre élément et sommes devenus fous. Mais nous nous connaissons tous depuis que nous sommes enfants, alors vous ne pouvez pas être en colère aussi longtemps. Et personne n’était fou. C’était juste… [Laughs] Nous étions en train de le perdre. Nous sortions des rails. »

Avant le livestream d’août 2020, VERS LE BASLa dernière apparition en direct de a eu lieu lors de l’édition 2016 de Psycho Las Vegas.

VERS LE BAS a été contraint d’annuler un certain nombre de spectacles en 2016 après Anselme a été filmé en train de faire un salut nazi et de crier « le pouvoir blanc » lors d’un concert en Californie. Keenan plus tard, a offert son point de vue sur ce qui s’est passé, racontant Métal Wani cette VERS LE BAS était « loin d’être terminé » après l’incident controversé. « Tu sais, VERS LE BAS n’a rien fait de mal », a-t-il dit. « Je veux dire, nous étions juste coupables par association sur ce coup-là. C’était Philerreur. j’ai parlé à Phil et lui a dit de se ressaisir, et il l’est. Il sait qu’il a fait une erreur et qu’il était stupide. »

photo par Danin Drahos



