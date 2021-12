Pepsi lance la collection Genesis NFT pour célébrer son anniversaire

L’espace NFT vient de recevoir un nouveau membre supplémentaire, puisque le géant des boissons Pepsi a annoncé qu’il lancerait près de 2 000 NFT pour célébrer l’anniversaire de la marque initié avec la présentation de « Pepsi Mic Drop », qui est la collection Genesis NFT de Pepsi. .

Dans un tweet, Pepsi a annoncé qu’il lancerait 1 893 NFT pour marquer l’année de lancement de la marque Pepsi. Ces NFT uniques de style génératif seront activés sur la blockchain Ethereum le vendredi 10 décembre à 12h00 HNE et sont gratuits pour les utilisateurs, à l’exclusion des frais de gaz à payer.

En réponse à ce fil, Meta a tweeté en soutenant Pepsi en disant que Pepsi NFT aurait fière allure dans le métaverse.

Dans un autre tweet, Pepsi a réitéré qu’il entrait dans les NFT à cause de ses utilisateurs. Il a déclaré que les futurs lancements de NFT permettront à la marque et à ses utilisateurs de vivre ensemble de nouvelles expériences : musique, divertissement, communication et bien d’autres expériences incroyables à partager.

Pepsi met également en œuvre un programme de compensation carbone pour le lancement des NFT Pepsi Mic Drop afin de garantir une empreinte carbone nette de zéro.

Bien que le NFT existe depuis un certain temps, le marché a connu une explosion significative cette année, de nombreuses grandes marques en profitant pour diverses raisons. Des marques populaires comme Adidas, Facebook (maintenant Meta), NBA, Louis Vuitton, entre autres, exploitent la puissance de cette avancée technologique époustouflante pour positionner leurs marques dans l’espace Web3.0.

Un rapport publié par DappRadar montre que le volume des transactions de NFT a atteint 10,7 milliards de dollars au dernier trimestre de 2021 et ne baissera pas de sitôt, car de plus en plus de marques commencent à comprendre l’essence de l’utilisation de NFT et de se positionner pour le Web3.0.

