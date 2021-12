Pepsi présente sa première collection NFT

C’est maintenant au tour de Pepsi d’annoncer le lancement de sa première série de jetons non fongibles (NFT). Appelé Pepsi Mic Drop Genesis Collection. Basé sur le thème de la culture pop de la marque.

Pourquoi Pepsi se lance-t-il dans les NFT ? Simple : c’est grâce à vous. Nous voulons bousculer votre monde, et les prochaines sorties NFT nous permettront de vivre ensemble de nouvelles expériences : musique, divertissement, communauté. Peu importe. Alors attachez-vous. De grandes choses arrivent.

Pourquoi Pepsi se lance-t-il dans les NFT, demandez-vous ? Simple : c’est à cause de vous. Nous voulons faire vibrer votre monde, et les futurs drops NFT nous permettront de vivre de nouvelles expériences ensemble : musique, divertissement, communauté… vous l’appelez. Alors attachez-vous. De grandes choses arrivent 🚀 #NFTCommunity #WAGMI – Pepsi (@pepsi) 9 décembre 2021

« Les 1 893 premières personnes à remplir le formulaire avec les informations nécessaires auront la possibilité de frapper leurs NFT le jour du lancement. »

Fait curieux, quelques heures après son lancement, la firme a annoncé que les quotas étaient déjà épuisés.

Pour rappel, Pepsi-Cola, un célèbre fabricant de boissons gazeuses, a été créé en 1893 par Caleb Bradham. Lorsque le soda est sorti, il s’appelait « Brad’s Drink », mais il a été rebaptisé Pepsi-Cola en 1898.

Pepsi lance sa collection NFT gratuite, révolutionnant les réseaux

Sans aucun doute, le Pepsi Mic Drop Genesis NFT est une collection unique. En l’honneur de l’année de naissance de Pepsi. En fait, ils seront lancés sur la Blockchain Ethereum, gratuitement pour les utilisateurs. Vous n’aurez qu’à payer les frais de gaz Ethereum, à partir du portefeuille MetaMask.

Au total, 1 893 NFT seront frappés. La plupart d’entre eux seront disponibles gratuitement pour les résidents des États-Unis.

« Oui. Nous l’avons fait. Présentation de Pepsi Mic Drop, notre collection Genesis NFT.

En particulier, les NFT représentent un personnage semblable à un microphone avec des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, les coiffures et les lunettes. De plus, les images ont été inspirées par les saveurs de Pepsi au fil des ans.

Pepsi Bleu Pepsi Régime Argent Pepsi Rouge Cerise Sauvage Pepsi Noir Pepsi Zéro Sucre Pepsi Cristal

À cet égard, Todd Kaplan, vice-président marketing de Pepsi a déclaré : « Pepsi a toujours été une marque avec un fort héritage dans la musique et la culture pop. Il est donc normal que nous transmettions cet héritage au nouveau monde NFT. »

Il a également ajouté : « Nous avons créé la collection Pepsi Mic Drop Genesis NFT pour nos fans. Mettre vos intérêts et vos besoins au premier plan en veillant à ce que les TVN soient tous gratuits. Et ils sont présentés équitablement comme une opportunité inclusive et accessible pour quiconque de découvrir le monde passionnant des TVN. »

« Cette série de microphones de collection n’est pas seulement inspirée par notre histoire. Mais cela représente également l’échelle et la portée de l’accessibilité que nous envisageons pour cet espace à l’avenir. »

Lancer les commentaires

Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle a attiré l’attention de Meta (Facebook) qui a répondu : « Ça va avoir fière allure dans le Metaverse. » A quoi Pepsi a écrit « Tu sais, mon pote! »

De même, Budweiser, la société brassicole internationale, a laissé son commentaire : « Bienvenue ami. »

En conclusion, Pepsi a déclaré : « Toutes les soumissions qualifiées seront considérées comme éligibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous disqualifierons toute adresse de portefeuille soumise avant le 10/12/21 à 12h00 HNE. Veuillez patienter pour vérifier le 14/12 ».

De plus, il a ajouté : « Seuls les humains boivent du Pepsi, donc seuls les humains peuvent obtenir du Pepsi NFT. Nous travaillons pour nous assurer que seuls les fans mettent la main sur un Pepsi Mic Drop NFT. »

Je dis au revoir avec cette phrase de Thomas Carlyle : « Celui qui ne peut garder ses pensées ne saura jamais analyser les grandes choses.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport