PepsiCo annonce les premiers récipiendaires du programme de subventions de 10 millions de dollars ⋆ .

La National Urban League (NUL) et la Fondation PepsiCo ont annoncé le premier groupe de restaurants appartenant à des Noirs sélectionnés pour recevoir une partie de 10 millions de dollars dans le cadre d’un programme de subventions conjoint appelé Black Restaurant Accelerator Program.

Le programme fait partie de l’engagement de PepsiCo de plus de 400 millions de dollars pour soutenir les communautés noires, annoncé par le PDG Ramon Laguarta en juin 2020 alors que les meurtres de George Floyd, Ahmaud Arbery, breonna taylor, Rayshard Brooks et d’autres ont déclenché des protestations à l’échelle nationale et attiré l’attention sur le mouvement Black Lives Matter.

NUL a annoncé pour la première fois l’effort de collaboration dans un communiqué de presse d’octobre 2020 expliquant que l’objectif du programme est de “fournir aux restaurateurs noirs actuels et en herbe un accès au capital, à la formation, au mentorat et à d’autres services de soutien nécessaires au succès de l’entreprise”.

DES PLAINES, IL – 13 JUIN: Des étiquettes Pepsi sont visibles sur des bouteilles en plastique de la boisson gazeuse exposées sur une étagère de magasin le 13 juin 2006 à Des Plaines, dans l’Illinois. Les médecins lors de la réunion annuelle de l’American Medical Association à Chicago cette semaine ont appelé à une « taxe sur les graisses » sur les boissons gazeuses sucrées pour aider à lutter contre l’obésité aux États-Unis (Photo de Tim Boyle/.)

PepsiCo a annoncé le premier groupe de bénéficiaires plus tôt en juillet, composé de huit restaurants d’États dont la Géorgie, la Pennsylvanie, la Louisiane, l’Ohio, le Maryland et la région de Washington DC.

« Les entreprises et les consommateurs noirs sont parmi les principaux contributeurs à la force économique de notre pays, et ils méritent une reconnaissance et un soutien égaux pour le rôle vital qu’ils jouent dans nos communautés », président et chef de la direction de NUL. Marc H. Morial dit dans le communiqué de presse. «Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation PepsiCo sur une question d’une importance cruciale qui aide les propriétaires d’entreprise et aborde l’une des disparités économiques critiques ayant un impact sur les communautés noires.»

Ces disparités ne se sont creusées que pendant la pandémie de COVID-19, selon une étude de l’Université de Stanford de mai 2020 sur l’impact de la pandémie sur les propriétaires de petites entreprises. Les données ont révélé que 41% des entreprises appartenant à des Noirs ont fermé définitivement ou indéfiniment depuis février 2020, contre seulement 17% des entreprises appartenant à des Blancs.

CD Glin, vice-président et responsable mondial de la philanthropie à la Fondation PepsiCo a déclaré que la pandémie “a exposé les disparités existantes” auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise noirs, et que la subvention n’est pas seulement destinée à les aider à se remettre des impacts liés à la pandémie, mais à leur créer des opportunités de « construire une richesse générationnelle ».

Victoria Tyson, propriétaire de Victoria’s Kitchen à Philadelphie est l’un des huit bénéficiaires sélectionnés. Elle a déclaré à Forbes qu’elle avait déjà mis sa subvention de 10 000 $ au travail après avoir rouvert ses portes début juillet pour la première fois depuis que la pandémie a frappé les États-Unis.

“Ce programme et cette subvention égalisent le terrain de jeu pour les propriétaires d’entreprise noirs”, a-t-elle déclaré. “Cela signifie aussi que moi et les gens comme moi ont une chance de se battre.”

“Les Noirs sont des arnaqueurs”, a-t-elle ajouté par e-mail. « Nous pouvons gagner un dollar sur quinze cents, LoL, mais lorsqu’il s’agit des compétences commerciales nécessaires qui nous permettront d’être bancables et compétitifs, nous manquons de ces compétences. On ne leur a tout simplement pas appris. Mais!!! Le programme Black Restaurant Accelerator aidera à changer cette dynamique.

Les restaurants, les traiteurs et les services de restauration mobiles ne sont éligibles pour demander la subvention que s’ils sont “au moins 51% détenus, exploités et contrôlés par des Noirs” et sont “situés dans la zone de service d’un centre d’entrepreneuriat de la Ligue urbaine nationale” dans certaines villes américaines, selon le site Web du programme.

La liste complète des récipiendaires est disponible ci-dessous :

Victoria’s Kitchen & Catering Soul Food Restaurant à Philadelphie, Pennsylvanie Takoma Station Tavern and Wingery à Washington, DC, Beaucoup Eats, Taste & See et Addis NOLA à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Odom’s Kitchen Catering à Baton Rouge, Louisiane, Local Green Atlanta et Slutty Vegan à Atlanta, Géorgie, Taste-T-Love Baby Food, Rich Taste Catering Service et De’Lish LLC à Dayton, Ohio, Southern Grace Cincy Catering LLC à Cincinnati, Ohio et Chef’s of the Streets à Laurel, Maryland

