PepsiCo India nomme George Kovoor SVP, boissons

PepsiCo India a confirmé la nomination de George Kovoor au poste de vice-président senior, boissons, à compter du 1er janvier 2022. Kovoor sera le directeur général du secteur des boissons et sera également chargé de créer la stratégie de développement durable à long terme pour les aliments et catégories de boissons, a indiqué la société dans un communiqué.

Kovoor est un vétéran de PepsiCo, ayant passé 28 ans dans l’entreprise, dans divers rôles opérationnels en Inde, en Asie-Pacifique et en Chine et plus récemment en tant que SVP International Away From Home, au siège mondial de PepsiCo à New York.

George retournera en Inde après 18 ans, a déclaré la société. « George est connu pour sa compréhension pratique de l’entreprise et son engagement à développer les talents et à forger de solides partenariats avec les parties prenantes », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Eurosport India remporte les droits de diffusion de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.