Peptides cryptés, l’antibiotique naturel que la Médecine vient de découvrir en nous | La vie

Des recherches ont été menées à l’Université de Pennsylvanie qui ont découvert la réponse possible aux futures bactéries nocives, les peptides trouvés dans notre propre corps.

La santé est l’une des trois choses importantes dans la vie. Ces derniers temps, nous sommes devenus plus préoccupés par les germes et les bactéries, ce qui a conduit à des études dans le domaine de la santé pour prévenir de futures maladies.

Dans précisément l’une de ces études, basée sur la recherche de réponses aux bactéries qui pourraient nous nuire à l’avenir, l’Université de Pennsylvanie a fait une découverte intéressante. Le corps humain contiendrait des peptides potentiellement antibactériens.

Ils les ont trouvés grâce à un algorithme, mais avant d’en arriver là ils ont étudié une multitude de produits pour rechercher des peptides ayant ces capacités. Les bactéries sont devenues plus résistantes aux médicaments et l’étude du thé vert, de la fleur de tabac, du lait maternel et même du venin de serpent a été utilisée.

Après cette recherche, il s’avère que notre propre corps était celui qui avait la réponse. Trouvé grâce à une recherche de protéines qui avaient des propriétés spécifiques, ce qui les rendrait potentiellement utiles pour lutter contre les bactéries.

La recherche a trouvé une série de peptides de huit à 50 acides aminés de long, chargés positivement et contenant à la fois des fragments hydrophobes et hydrophiles. Cette recherche a renvoyé 2 603 résultats et, curieusement, ils n’avaient aucun lien avec le système immunitaire. C’est ainsi qu’ils ont été appelés peptides cryptés.

55 de ces peptides cryptés ont été prélevés et inoculés avec des bactéries que l’on peut trouver dans un hôpital, mais qui sont aussi très résistantes, comme E.Coli ou Staphylococcus. Le résultat est que 63% des personnes choisies ont créé des défenses antibactériennes.

Selon César de la Fuente, chercheur principal de l’étude, « Non seulement ils ont combattu les bactéries (…) Ils ciblaient aussi les organismes commensaux de l’intestin et de la peau qui nous sont bénéfiques ».

Les recherches se sont poursuivies sur des souris et ils ont découvert que les peptides cryptés sont meilleurs qu’ils ne le pensaient. Ils ont la capacité de combattre les bactéries comme certains antibiotiques, mais sans la toxicité que ceux-ci lui ont attachée.

Une méthode pour que les bactéries ne se renforcent pas ?

En prenant des médicaments, les bactéries deviennent plus fortes. Ils s’y adaptent et c’est pourquoi nous avons besoin de doses plus importantes à chaque fois. C’est l’un des principaux problèmes à résoudre et les peptides cryptés ont aussi quelque chose à dire.

Apparemment, au lieu d’attaquer directement les bactéries, les molécules trouvées imprègnent sa membrane externe pour les pénétrer et les détruire. Les bactéries prendront beaucoup plus de générations pour faire durcir sa membrane externe, ce qui fait que les peptides empêchent également les bactéries de s’améliorer si rapidement.