Per Mertesacker admet qu’Arsenal a commis des erreurs coûteuses sur le marché des transferts après le départ d’Arsène Wenger (Photo: .)

Per Mertesacker admet qu’Arsenal commence à peine à se remettre des dommages causés par les erreurs désastreuses du club sur le marché des transferts après le départ d’Arsène Wenger.

L’approche dispersée d’Arsenal sous le régime de l’ancien chef du football, Raul Sanllehi, n’a pas donné de résultats, le club ayant complètement abandonné les qualifications pour la Ligue des champions et la compétition européenne après la huitième place de la saison dernière.

C’est Sanllehi qui a sanctionné un contrat de record de club pour Nicolas Pepe, tandis que d’autres joueurs signés sous sa direction, notamment David Luiz, Cedric Soares et Pablo Mari n’ont pas réussi à avoir un impact.

Nicolas Pepe a eu du mal à être à la hauteur de ses frais de transfert de 72 millions de livres sterling (Photo: .)

L’ancienne star de Chelsea Willian s’est également avérée être une erreur coûteuse, tandis que William Saliba, une signature de 30 millions de livres sterling de Saint Etienne, n’a toujours pas fait ses débuts en équipe première à Arsenal près de deux ans et demi après sa signature.

Lentement, cependant, après une énorme dépense de 160 millions de livres sterling cet été, Arsenal montre des signes de progrès significatifs sous Mikel Arteta avec une jeune équipe, renforcée par l’émergence de plusieurs joueurs talentueux de l’académie que Mertesacker supervise désormais.

Les Gunners occupent actuellement la quatrième place après une série de quatre victoires consécutives et Mertesacker est convaincu qu’Arsenal est désormais fermement sur la bonne trajectoire après être tombé « à plat ventre » sous le régime précédent.

Willian s’est avéré être une signature désastreuse pour Arsenal (Photo: .)

Il a déclaré à Suddeutsche: « Nous sommes dans un état de bouleversement et construisons une équipe capable de se développer, qui devrait être parsemée de joueurs de notre propre jeunesse et de professionnels de l’étranger.

« Entre-temps, nous nous étions égarés. Nous avons essayé d’accélérer la connexion au sommet avec des engagements coûteux. Nous sommes tombés sur notre visage avec ça.

« Il n’est pas facile de trouver des successeurs qui apportent de bonnes idées et qui impliquent en même temps les employés du club.

« Mikel a un tricot différent de celui d’Arsene, est intense et concentré. Il essaie d’être très actif en tant que formateur, de répondre à la nouvelle génération et de montrer clairement ce qui est requis.

« La génération actuelle a besoin de plus d’exigences, alors qu’à mon époque, beaucoup plus était réglementée en dialogue les unes avec les autres. »



