Perales reçoit ce vendredi le Prix Princesse des Asturies du Sport

21/10/2021 à 18h30 CEST

La nageuse Teresa Perales, lauréate de 27 médailles en six Jeux Paralympiques, recevra demain, vendredi, le Prix Princesse des Asturies des Sports 2021 pour son record exceptionnel et pour son engagement social courageux, avec pour ambition de concourir à Paris 2014, où Il a annoncé qu’il partirait « tête baissée ».

Le jury a apprécié la « longue et brillante » carrière de Perales ainsi que son « engagement social profond, actif et courageux », et la reconnaît comme un exemple pour des millions de personnes handicapées, souligne son parcours exceptionnel et sa capacité à surmonter tout un collectif dans le monde.

Le lauréat du prix, à qui dix-huit candidats de neuf nationalités ont opté pour, réduit d’une luxation de l’épaule, il a remporté la vingt-septième médaille de sa carrière sportive aux Jeux paralympiques de Tokyo en remportant l’argent au 50 dos, avec lequel il a contribué au butin des 36 médailles obtenues par l’équipe espagnole.

« Pouvoir venir récupérer le prix me rend très excité », a-t-il déclaré à Oviedo Perales, qui a dû être hospitalisé pendant plus de vingt jours entre Tokyo et Madrid à la fin de la JJPP pour un problème de santé, qu’il a affirmé être « beaucoup mieux ».

Teresa Perales (Saragosse, 1975) a remporté 27 médailles paralympiques, 6 à Sydney 2000, 6 à Athènes 2004, 5 à Pékin 2008, 6 à Londres 2012, 4 à Rio 2016 et 1 à Tokyo 2020, en plus de 22 podiums en championnats du monde.

Les rois, accompagnés de la princesse Leonor et de l’infante Sofía, présideront demain, vendredi, la cérémonie de remise des prix Princesse des Asturies, qui retrouvera ainsi sa scène traditionnelle du théâtre Campoamor à Oviedo après que la pandémie l’a contraint l’année dernière à être transféré à l’Hôtel de la Reconquista pour se tenir sans public.

Outre les discours du roi, de la princesse et du président de la Fondation, Luis Fernández-Vega Sanz, participeront également à la cérémonie Teresa Perales, ainsi que l’écrivain et scénariste français Emmanuel Carrère (Lettres) ; la journaliste et écrivaine américaine Gloria Steinem (Communication et Humanités) ; le chef cuisinier, homme d’affaires et philanthrope José Andrés (Concordia) et la biologiste hongroise Katalin Karikó (Recherche scientifique et technique).

Les scientifiques Drew Weissman, Ugur Sahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi, Sarah Gilbert et Philip Felgner seront également sur scène pour récupérer leurs diplômes, qui partagent avec Karikó un prix qui les distingue pour leurs contributions au développement de certains vaccins contre le covid-19, en plus de l’artiste serbe Marina Abramovic (Arts) et des responsables de l’ONG Campaign for Female Education (Coopération internationale).

Le prix du sport a été décerné lors des éditions précédentes à la skieuse américaine Lindsey Vonn ; l’équipe masculine de rugby de Nouvelle-Zélande, connue sous le nom des All Blacks ; le triathlète Javier Gómez Noya, les frères et basketteurs Pau et Marc Gasol ; le marathon de New York, l’équipe de football espagnole, le joueur de tennis Rafa Nadal ou les pilotes de Formule 1 Michael Schumacher et Fernando Alonso, entre autres.