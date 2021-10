Perales récupère la princesse des Asturies et apprécie l’aide reçue

22/10/2021 à 19:54 CEST

La lauréate du Prix Princesse des Asturies du sport 2021, Teresa Perales, a centré son discours lors de la cérémonie de remise des prix sur la figure de sa mère, Sebi, à laquelle elle a fait référence à une dizaine de reprises pour la remercier de ce « Je suis là pour aider vous. « .

« Qui allait me dire en 1995 quand j’ai entendu les mots ‘tu ne vas plus marcher’ que le chemin que j’allais parcourir avec ma chaise allait m’emmener ici ! », a-t-il déclaré sur scène au Campoamor théâtre à Oviedo, avant de recevoir le prix du roi Philippe.

Le nageur aragonais, détenteur de 27 médailles paralympiques, a rappelé la figure d’une voisine de son enfance qui, après avoir assumé ses « peurs et sa honte » à cause de ce qui lui arrivait « et sortir dans la rue », l’a arrêtée ainsi que sa mère pour se référer à elle, déjà en fauteuil roulant , avec une « pauvre fille » qui lui a fait cesser d’être « la fille de la troisième à être la pauvre petite fille de Sebi ».

Pour ce voisin, la vie de Perales « avait pris fin avant d’avoir commencé », a déclaré le nageur, à l’avis de qui, au contraire, « la vie a simplement continué sur un chemin différent de celui prévu« .

Ainsi, il a révélé comment sa mère, qui suivait son discours excité depuis l’une des boîtes de Campoamor, a toujours été à ses « côtés », quand Perales voulait se baigner dans la piscine, être députée, écrire un livre ou aller chez les Sahraouis. désert pour emporter des boîtes de sardines en 4×4.

Le nageur a célébré ce que la société a changé « en mieux » en cas de handicapDe sorte que le regard du voisin « n’est probablement plus le même, ou plutôt, ce n’est plus le regard de tant de voisins ».

Il a souligné qu’il y a plus de portails accessibles, moins de commerces avec des escaliers à la porte, voire une loi dépendance, même s’il faut « continuer à s’améliorer ».

Perales a profité du haut-parleur lors de la cérémonie des Prix Princesse des Asturies pour dire « aux enfants et aux moins jeunes qu’il ne faut pas attendre que quelqu’un nous dise ce qui va se passer ou ce que nous devons faire. Nous devons y réfléchir. . ou le rêver. Décidez ce que vous voulez et allez-y. Avec décision. «

De l’avis de l’Aragonaise, il ne faut pas laisser les obstacles vous empêcher d' »essayer au moins », et elle a suggéré de s’entourer en chemin de personnes, d’amis et de personnes qui, comme sa mère, sont prêtes à aider.

« Ainsi, même si la destination est différente de celle imaginée, le voyage en aura valu la peine », a-t-il conclu.