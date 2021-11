Peralta a puni Reynoso, Juárez a été couronné sur Alderete

Le champion argentin, sud-américain et latin du croiseur du World Boxing Council (WBC), le double olympique et invaincu de Buenos Aires Yamil Peralta, a puni l’ancien monarque latino-américain de Mar del Plata Hernán « El Salvaje » Reynoso, par technique KO au dixième tour, un combat encadré dans la catégorie croiseur, dans l’une des stars de la soirée tenue vendredi soir au Micro-stade municipal Ricardo Rusticucci, à Pilar, province de Buenos Aires, Argentine, dans une nouvelle production de l’Argentine Boxing Promotions, de Mario Margossian, télévisé en direct via TyC Sports et TyC Sports Play dans sa série Boxeo de Primera.

Dans l’autre combat stellaire de la nuit, Florencia Juárez, née à Cordoue, a dominé Natalia « El Huracán » Alderete de Tucumán, aux points, dans une large décision unanime, après dix tours, et a ainsi remporté le titre sud-américain des poids coq, qui était vacant. .

Dans un match explosif dont il était le seul dominant, Peralta (désormais 12-0, 6 KO), olympien à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, actuel n°16 au classement mondial des croiseurs WBC, a été dévastateur et soumis au plaisir. Reynoso (17-17-4, 8 KOs), ancien champion WBC Latin Super Middleweight et champion sud-américain des poids moyens, qui a fait preuve de courage mais n’a rien pu faire pour l’arrêter. Les différences de technique, de vitesse, de puissance et surtout de précision ont été déterminantes. Les croisés et les ascendants martelèrent le visage de la Mar del Plata. Et ses crochets gauchers dans la région du foie lui faisaient encore plus mal. Tel était le domaine de l’Olympien, qui lui causa six comptes, répartis en un debout et cinq chutes, jusqu’au dernier.

Tout venait de Peralta, qui se connectait quand il voulait sur un rival qui se fournissait à tout moment. Le premier knockdown est venu au quatrième tour. Après cela, il a été puni dans le cinquième sur les cordes, et le nombre de pieds de l’arbitre Hernán Guajardo est arrivé. Dans le sixième, une nouvelle chute est arrivée, a produit un crochet gaucher au foie. Au début de la septième, l’olympien est revenu le recevoir avec une nouvelle gauche au niveau du foie, et l’a de nouveau envoyé sur la toile.

Mais il y aurait beaucoup plus. Après l’avoir soumis en huitième, le local a heurté un crochet à la ceinture, ce qui l’a envoyé durement au sol. Reynoso n’en pouvait plus. Même avec son œil gauche battu, il aurait dû être examiné par le médecin. La domination était notoire. Et la définition, ce n’était qu’une question de temps. Seul le cœur gardait debout le surnommé « Savage ». Même avec beaucoup d’estime de soi, il est allé au front, bien que pour continuer à recevoir des punitions. C’est pourquoi, après l’avoir martyrisé au neuvième, la fin viendrait. Le dixième, il l’a soumis au plaisir avec sa gauche et sa droite croisées au visage et accrochées aux côtes, pour l’envoyer à la toile et recevoir le sixième récit du combat. Ce serait le dernier. Guajardo ne lui a pas correctement donné la passe et a décrété le KO à 1′ : 29 ».

A 30 ans, Peralta, qui pesait 90 650 kg, s’est imposé comme le meilleur de son poids dans le pays et la région. Tout d’abord, il a détrôné Marcos Aumada du titre latin WBC lors d’une décision unanime le 11 mai 2019. Ensuite, il l’a défendu lors du match revanche avec Aumada et a éliminé Darío Balmaceda en neuf rounds pour arracher la ceinture sud-américaine. Après l’avoir défendu contre Darío Karalitzky et Gustavo Schmitt, le 12 mars dernier, il a détruit Balmaceda au sixième tour pour le détrôner de la ceinture argentine. Après avoir dominé Karalitzky pour la deuxième fois, Damián Muñoz est arrivé le 13 août pour liquider Damián Muñoz au sixième tour dans ce même scénario. Et après avoir liquidé Reynoso (87 050 kg.) Il en veut plus.

JUÁREZ DOMINAIT ALDERETE ET EST COURONNÉ

Dans l’autre match stellaire de la soirée, Florencia « La Cordo » Juárez (53 400 kg. Et 8-1, 1 KO) a dominé la Tucuman Natalia « El Huracán » Alderete (53 300 kg. Et 3-5, 1 KO), aux points, dans une large décision unanime, après dix tours, et a ainsi remporté le titre sud-américain des poids coq, qui était vacant.

Les cartes des juges disaient tout : Javier Geido 100-89, Carlos Azzinnaro 100-89½ et Edgardo Codutti 100-89, tous pour Juárez, qui a fourni une exposition.

Le combat a été dominé dans son intégralité par Juárez. Il a reçu chacun des tours et a même donné à Alderete un compte debout dans le troisième, par l’arbitre Carlos Gómez. Sa vitesse, son agressivité, sa technique et sa précision étaient de trop pour une femme de Tucumán qui ne pouvait rien faire. Il n’y avait même pas une occasion où il menaçait de compromettre le résultat.

Entrant et sortant de la moyenne et courte distance, le Cordouan boxait avec autorité. Sa vitesse de déplacement, lui a permis de combiner des croisements pointus à gauche et à droite avec ses crochets au corps. L’ancien membre de l’équipe nationale n’a pas cessé de tirer une seconde. Parfois, c’était une machine. Il a échappé à chaque arrestation d’Alderete et a répondu par des combinaisons féroces.

À chaque tour, les différences sont devenues plus grandes. En permanence, « La Cordo » l’a placée contre les cordes où elle a facilement impacté chaque envoi. C’était trop. Cela lui a donné une vraie leçon de boxe. Par conséquent, après la cloche finale, il n’y avait aucun doute.

A 27 ans, Juárez obtient sa première couronne. Qui est arrivé en tant que n°2 du classement des coqs argentins, vainqueur entre autres de Juliana Basualdo – qu’il a mis KO – et Carla Merino, attend de nouveaux défis.

GRANDONE ET ARGAÑARAZ ASSORTIS DANS UN PELEÓN ET PLUS

Au-delà des duels stellaires, un programme attractif complétait la carte. Dans la catégorie cruiser, Federico « Pumba » Grandone de Buenos Aires (90 700 kg. Et 6-0-2, 3 KO) égalait Nicolás « Pupi » Argañaraz de Buenos Aires (88 700 kg. Et 9-3-1, 2 KO ), pour les points, dans une décision partagée, après six tours, et dans une décision controversée, après qu’Argañaraz a reçu une remise de points au cinquième tour et un décompte au sixième.

Les cartes des juges étaient : Leonardo Pugni 57-56 pour Argañaraz, Carlos Azzinnaro 57½-56 pour Grandone et Javier Geido 56-56.

Le combat a été électrisant, entre deux classés. Cependant, Grandone, n°6 au classement des croiseurs argentins, a semblé enchaîner les coups les plus nets sur Argañaraz, n°5 du même classement. Après la remise d’un point au cinquième pour avoir laissé tomber sa bouche pour la troisième fois, au sixième est venu le décompte debout. Cependant, les juges ont marqué la parité, ce qui a suscité une controverse parmi les participants.

Enfin, dans la division poids welters, dans un duel de débutants de Buenos Aires, Carlos Olcese (63.700 kg. Et 1-0, 1 KO) a expédié Ezequiel Lugo (63.850 kg. Et 0-1), par KO technique au deuxième chapitre, après l’avoir envoyé au canevas dans ce segment.